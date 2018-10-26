Україна планує впродовж 2019 року скоротити держборг до 52,2% від ВВП

Національний банк України відсьогодні, 26 жовтня, почав публікувати щоквартальну інформацію про планові платежі за зовнішнім боргом на додаток до статистики зовнішнього сектора.

«Для забезпечення відкритості як однієї зі стратегічних цілей на найближчі роки НБУ продовжує розширювати інформування населення.., збільшуючи обсяг даних у відкритому доступі на сторінках свого офіційного інтернет-представництва. На додаток до статистики зовнішнього сектора, яка вже публікується на сайті НБУ, відсьогодні Нацбанк починає щоквартальну публікацію інформації про планові платежі за зовнішнім боргом», – йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Як повідомили у державному регуляторі, дані будуть публікуватися в останній місяць кварталу, наступного за звітним, у розділі «Статистика» (Статистика зовнішнього сектора). Перейти до згаданого розділу можна за посиланням.

«Вони охоплюють усі сектори економіки - сектор загального держуправління (уряд), Національний банк і депозитні корпорації (банки), інші сектори (реальний сектор економіки), а також платежі за міжфірмовий борг. Водночас дані календаря не включають майбутні платежі за певними зобов'язаннями: торговельні кредити, прострочені заборгованості, кредити овернайт, ОВДП у власності нерезидентів», - наголошується в повідомленні.

До слова, Україна планує впродовж 2019 року скоротити держборг до 52,2% від ВВП (зараз - близько 60%). Сукупний державний і гарантований державою борг повинен скоротитися приблизно до 62%.