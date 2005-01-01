Нацбанк торік знищив паперових гривень та монет на понад 48 млрд

Торік Національний банк утилізував зношених та пошкоджених гривневих банкнот на суму в 48 млрд 355,5 млн гривень. Про повідомило УНН з посиланням на дані Нацбанку.
«Протягом 2017 року Національним банком України було вилучено з обігу зношених та значно зношених банкнот загальною кількістю 749,2 млн штук на суму 48 млрд 355,5 млн гривень», — сказано у повідомленні.
Зокрема, вилучено гроші таких номіналів:
1 грн — 83,4 млн шт. на суму 83,4 млн грн;
2 грн — 63 млн шт. на суму 125,9 млн грн;
5 грн — 77,5 млн шт. на суму 387,4 млн грн;
10 грн — 85,1 млн шт. на суму 850,7 млн грн;
20 грн — 71,7 млн шт. на суму 1 434,6 млн грн;
50 грн — 128,6 млн шт. на суму 6 430,9 млн грн;
100 грн — 129,8 млн шт. на суму 12 984,5 млн грн;
200 грн — 96,7 млн шт. на суму 19 335,2 млн грн;
500 грн — 13,4 млн шт. на суму 6 722,8 млн грн.
Зауважимо, вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації.
Окрім того, Національний банк знищив розмінних та обігових монет на суму в 1,2 млн гривень.
«Протягом 2017 року Національним банком України було відправлено для знищення до Банкнотно-монетного двору розмінних та обігових монет загальною кількістю 2,7 млн штук на суму в 1,2 млн гривень», – йдеться у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України раніше повідомив, що поступово замінюватиме банкноти номіналом у 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.
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