Нацбанк торік знищив паперових гривень та монет на понад 48 млрд

Було знищено 749,2 млн банкнот і 2,7 млн копійок

Торік Національний банк утилізував зношених та пошкоджених гривневих банкнот на суму в 48 млрд 355,5 млн гривень. Про повідомило УНН з посиланням на дані Нацбанку.

«Протягом 2017 року Національним банком України було вилучено з обігу зношених та значно зношених банкнот загальною кількістю 749,2 млн штук на суму 48 млрд 355,5 млн гривень», — сказано у повідомленні.

Зокрема, вилучено гроші таких номіналів:

1 грн — 83,4 млн шт. на суму 83,4 млн грн;

2 грн — 63 млн шт. на суму 125,9 млн грн;

5 грн — 77,5 млн шт. на суму 387,4 млн грн;

10 грн — 85,1 млн шт. на суму 850,7 млн грн;

20 грн — 71,7 млн шт. на суму 1 434,6 млн грн;

50 грн — 128,6 млн шт. на суму 6 430,9 млн грн;

100 грн — 129,8 млн шт. на суму 12 984,5 млн грн;

200 грн — 96,7 млн шт. на суму 19 335,2 млн грн;

500 грн — 13,4 млн шт. на суму 6 722,8 млн грн.

Зауважимо, вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації.

Окрім того, Національний банк знищив розмінних та обігових монет на суму в 1,2 млн гривень.

«Протягом 2017 року Національним банком України було відправлено для знищення до Банкнотно-монетного двору розмінних та обігових монет загальною кількістю 2,7 млн штук на суму в 1,2 млн гривень», – йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України раніше повідомив, що поступово замінюватиме банкноти номіналом у 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.