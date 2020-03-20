Нацбанк заборонив банкам обмежувати зняття грошей з депозитів

Національний банк заборонив банкам запроваджувати будь-які обмеження за депозитами, термін дії яких сплив. Водночас протягом останніх 10 днів відтоку депозитів не спостерігалося. Про це на брифінгу 20 березня повідомив голова Національного банку Яків Смолій.

«Ми заборонили банкам вводити які-небудь обмеження щодо депозитів, термін яких завершився. Тобто, якщо у вас сплив термін депозиту, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти. Ніяких обмежень немає. Упродовж останніх 10 днів у банківській системі практично немає відтоку депозитів», – наголосив він.

Рішення щодо депозитів Нацбанк ухвалив через панічні настрої серед населення, пов'язані із карантином та іншими обмеженнями.

За словами Якова Смолія, НБУ також запровадив низку антикризових заходів на період карантину через коронавірус, зокрема почали діяти програми підтримки банків, програми рефінансування і програми довгострокової ліквідності, а також розпочався особливий пільговий період обслуговування кредитів на час карантину.

Щодо валюти, він нагадав, що останнім часом в обмінниках був брак готівки. «Це, мабуть, нагальне питання. Ми присутні на валютному ринку, щодня виходимо з інтервенціями, щоб згладити коливання. Останніми днями були проблеми з готівкою, але ми забезпечили підкріплення кас банків євро», – запевнив Смолій.

До слова, раныше НБУ повідомляв, що гривневі банкноти, що надходять до центрального сховища Національного банку, зберігатимуться там два тижні через небезпеку зараження працівників коронавірусом.