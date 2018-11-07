Національний банк відкликав ліцензію у «БМ Банку»

Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у АТ «БМ Банк». Також цей банк виключили з Державного реєстру банків, про це повідомила прес-служба регулятора.

«БМ Банк» став шостим банком, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк дозволив «БМ Банку» покинути український ринок. Єдиний акціонер, російський державний «Банк ВТБ», ще в березні 2018 року ухвалив рішення про припинення банком банківської діяльності зі збереженням юридичної особи.

«БМ Банк» заснований 2005 року та належить російській групі ВТБ. Банк другий рік перебуває під санкціями. ВТБ неодноразово намагався продати «дочку», але марно.

Нагадаємо: в Україні є чинними санкції проти п'яти російських держбанків, і, відповідно, їхніх українських «дочок». До переліку входять «Сбербанк», ВТБ, «БМ Банк», «Промінвестбанк» і VS Bank. Цим банкам заборонено виводити кошти за межі України.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2018 року за розміром чистих активів «БМ Банк» займав 65-те місце (710,874 млн грн) серед 83-х банків країни.

Як писав ZAXID.NET, 5 листопада «ВТБ Банк» в Україні був змушений запровадити комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.