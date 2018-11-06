Український «ВТБ Банк» через проблеми з ліквідністю обмежив зняття готівки

У понеділок, 5 листопада, український підрозділ російського «ВТБ Банку» запровадив комісії та ліміти на зняття готівки. На такий крок банк, у якого виникли проблеми з ліквідністю, пішов з метою стримання відтоку коштів клієнтів, повідомила прес-служба Національного банку України.

«5 листопада 2018 року банк був змушений ввести превентивні обмежувальні заходи, направлені на стримування відтоку коштів клієнтів: введені комісії та ліміти на зняття готівки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацбанку, таке рішення «ВТБ Банку» пов'язане зі згортанням діяльності російської фінустанови в Україні, а також із судовим рішенням про блокування активів.

«Наразі ми спостерігаємо певне зниження обсягу ліквідності в АТ “ВТБ Банк”, яке відбувалося в процесі згортання його діяльності вже тривалий час та було поглиблене рішенням Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року про блокування активів фінансової установи. Це рішення суду фактично позбавило “ВТБ Банк” можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого у процесі стягнення заставного майна та активів», – пояснили в НБУ.

У Нацбанку також запевнили, що ситуація з «дочкою» російського банку не відіб'ється на стабільності банківського сектору України, оскільки частка цієї фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.