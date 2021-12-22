Нацкомісія із регулювання енергосфери (НКРЕКП) планує підвищити максимальні ціни на електроенергію в Бурштинському енергоострові – це може принести компанії «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова додатково понад 2 млрд грн на рік. Такий проект рішення появився після прохання самого підприємства олігарха, пише Bihus.info. За даними журналістів, його можуть ухвалити вже 24 грудня.

Граничні ціни планують підняти з 2,5 грн за кВт-год до 3 грн удень, та з 1,5 грн до 1,65 вночі. Тобто на 50 копійок вдень та на 15 копійок вночі. Проект рішення про підвищення максимальних цін опублікувала сама комісія.

Ухвалити це рішення НКРЕП може вже у п’ятницю, 22 грудня, вказує Bihus.info. Журналісти зазначають, якщо комісія таки прийме це рішення – «ДТЕК Західенерго» продаватиме електроенергію за максимальними цінами, що принесе компанії понад 2 млрд грн на рік.

Сама вартість враховує коефіцієнти денного і нічного споживання електроенергії. Так, вночі споживається близько третини загального обсягу. Як вказують розлідувачі, додаткові гроші заплатять мешканці Львівської областей, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Bihus.info зазначає, що такий проект рішення появився після прохань «ДТЕК Західенерго». Так, 31 вересня компанія олігарха попросила у Нацкомісії, РНБО та Міністерства енергетики вирівняти ціни в зону Бурштинський енергоострів до загальноукраїнського рівня, тобто до 2 грн за кВт-год вночі, та 4 грн вдень.

Лист від «ДТЕК Західенерго» (фото Bihus.info)

Надалі врахувати лист компанії просили НКРЕКП в усній формі представники Офісу президента та Кабінету міністрів, зазначає Bihus.info із посиланням на власні джерела.

Водночас, міністр енергетики Герман Галущенко підписав протокол засідання Антикризового штабу, один з пунктів якого містить рекомендацію для Нацкомісії вирівняти граничні ціни у Бурштинській зоні і Об’єднананій енергетичній системі України, ще раніше – 27 вересня.

Вже у жотвні тарифна комісія підняла цінові обмеження в межах Бурштинського енергоострову до 2,5 грн за кВт-год вдень і 1,5 грн вночі (такі ціни діють і зараз). Однак, як вказують журналісти, попри підвищення вартості, комісія її не вирівняла – в Об’єднаній енергетичній системі України граничні ціни вищі: 4 грн за кВт-год вдень і 2 грн вночі.

Бурштинський енергоострів – відокремлена від решти енергосистем України енергетична зона, розташована межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. «ДТЕК Західенерго» виробляє тут близько 90% електроенергії.