Незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення норми миш’яку

На Бурштинській ТЕС, яка належить Рінату Ахметову, була зафіксована масштабна аварія. Попри це у ДТЕК заявили, що прорвало звичайний колектор з водою і шкоди довкіллю немає. І хоч екологічну інспекцію на підприємство не пустили, незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми миш’яку. Про це повідомляють журналісти-розслідувачі програми «Схеми», які працювали на місці аварії.

Про аварію на Бурштинській ТЕС 1 листопада повідомили місцеві мешканці. На фото, яке вони надали журналістам було видно затоплену територію біля станції, але воно не пояснювало що саме сталось. Водночас ТЕС 2 та 4 листопада спочатку повідомила про відключення від мережі одного з енергоблоків, начебто через проблеми з котлом, але пізніше ці повідомлення видалили.

Також 4 листопада у соцмережі бурштинська група опублікувала те саме фото, яке передали журналістам, але вже з повідомленням, що на станції прорвало золошлакопровід. Йдеться про мережу труб, по яких під тиском небезпечні відходи від згорання вугілля – зола і шлаки – із водою потрапляють у спеціальне місце для зберігання відходів станції – золовідвал.

Журналістам «Схем» вдалось зняти місце аварії з дрону. На кадрах видно затоплену темною рідиною територію ТЕС площею до 10 гектарів. Фахівці, які переглянули це відео, підтвердили, що найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами.

І хоч інспекцію на підприємство не пустили, незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. Журналісти зафіксували, що цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Попри це прорив золошлакопроводу в компанії заперечили. Сказали, що огляди золошлакопроводів проводяться щоденно, і трубопроводи перебувають у задовільному стані. Ще раз наголосили: прорвало колектор. Площа підтопленої території начебто склала 4100 квадратних метрів.

У холдингу стверджують, що відомча сертифікована хімічна лабораторія ДТЕК Бурштинська ТЕС перевірила воду із підтоплення. І результати аналізів начебто підтвердили, що негативного впливу на навколишнє середовище не спричинено. А розташовані поруч земельні ділянки не зазнали впливу підтоплення. Попри це копії аналізів до виходу розслідування не надали.

Пізніше дорогу біля станції, через яку спускали воду із прориву у водосховище, закатали в асфальт. У який додали золу. У компанії назвали це першою в Україні дорогою, побудованою з використанням золошлакових відходів.

Додамо, що 28 листопада на Бурштинській ТЕС внаслідок розриву екранної труби на котлі стався викид гарячого пару і газів з топки котла. Четверо працівників, які знаходились поруч, отримали опіки.