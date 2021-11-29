Аварія сталась на 7-му енергоблоці Бурштинської ТЕС

На Бурштинській ТЕС внаслідок розриву екранної труби на котлі стався викид гарячого пару і газів з топки котла. Четверо працівників, які знаходились поруч, отримали опіки. Серед постраждалих двоє працівників Бурштинської ТЕС, їх стан, за словами медиків критичний. Двоє працівників «Галременерго» перебувають у лікарні у стані середньої важкості, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварія на Бурштинській ТЕС сталась о 21:20 неділі, 28 вересня. «Під час роботи 7 енергоблоку через розрив екранної труби на котлі стався викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла. Двоє працівників Бурштинської ТЕС та двоє працівників Галременерго, які знаходились на цьому блоці, отримали опіки. Цим робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби Бурштинської ТЕС.

За інформацією обласного клінічного центру екстреної допомоги, внаслідок аварії постраждало четверо працівників. У двох працівників Бурштинської ТЕС 22 і 32 років термічні опіки. Їх госпіталізували у Івано-Франківську обласну клінічну лікарню, вони перебувають у критичному стані. Двох працівників підрядної організації «Галременерго» 47 та 53 років з опіками рук та обличчя госпіталізували до Бурштинської лікарні, їхній стан середньої важкості.

В ніч на понеділок, 29 листопада, о 04:14 на Бурштинській ТЕС також виникла пожежа покрівлі над котлом в блоці № 8. «Рятувальники встановили, що виникла пожежа електричних кабелів котельного відділення між 8 та 9 енергоблоками котлотурбінного цеху на площі 2 м2. Пожежу ліквідували працівники ДПД об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Івано-Франківській області.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.