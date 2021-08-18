На ТЕС загорівся маслобак в котлотурбінному цеху

На теплоелектростанції в місті Бурштин ввечері середи, 18 серпня, виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, загорівся маслобак в котлотурбінному цеху. Для гасіння пожежі виїхали рятувальники з семи сусідніх міст, повідомили у прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.

«До Служби порятунку о 16:51 надійшло повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блок № 3 Бурштинської ТЕС», – повідомила нпрес-служба ДСНС.

До місця події було направлено черговий караул пожежних частин Рогатина, Галича, Бурштина, Єзупіля, Ямниці, Войниліва, Калуша та Більшівців. Як з'ясувалося, виникла пожежа турбіни №3 на відмітці 9.6 м. Внаслідок пожежі пошкоджена система пожежогасіння.

Станом на 18:15 відкритого вогню не спостерігається. Є сильне задимлення. Ситуація контрольована. До гасіння залучено 57 осіб та 17 одиниць техніки ДСНС.

Блок Бурштинської ТЕС, який подає тепло і електропостачання, відключили.

«Потерпілих немає. Відключення блоку не вплинуло на тепло- і електропостачання Бурштинського енергоострова», – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Бурштинської ТЕС.

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