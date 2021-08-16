Пожежники їхали на гасіння пожежі легкового автомобіля

Внаслідок аварії, що сталась в селищі Вигода за 10 кілометрів від Долини, постраждало шестеро пожежників, які виїхали на виклик для гасіння легкового автомобіля. Пожежний автомобіль перекинувся на автомобільній дорозі Долина–Хуст, повідомила прес-служба Івано-Франківської ДСНС.

Аварія, у якій постраждали пожежники, сталась близько 09:00 у понеділок, 16 серпня під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району.

«На автомобільній дорозі Р-21 Долина–Хуст в смт. Вигода Калуського району перекинувся пожежний автомобіль. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Постраждалих бригадами швидкої допомоги доставлено на обстеження в лікарню міста Долина.

За інформацією прес-служби поліції Івано-Франківської області, водій, рухаючись на службовому автомобілі на виїзд, не обрав безпечну швидкість і при об’їзді ремонтних робіт на дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.