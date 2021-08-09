За кермом вантажного автомобіля перебував 56-річний мешканець Тернопільщини

Внаслідок ДТП у селі П’ядики за 5 кілометрів від Коломиї загинув 74-річний скутерист. За попередньою інформацією, аварія сталася, коли водій скутера раптово виїхав із другорядної дороги на головну, по якій рухалася вантажівка.

Про аварію першим повідомив телеканал НТК. За даними видання вона сталась близько 12 години. Факт аварії ZAXID.NET у прес-службі поліції Івано-Франківської області підтвердили та повідомили, що загиблий водій скутера 1947 року народження. Також повідомили, що наразі уточнюються всі обставини ДТП.

«За попередньою інформацією від правоохоронців, скутер різко виїхав з другорядної вулиці Косачівської на головну дорогу, де й сталося зіткнення з вантажівкою, яка рухалася у напрямку Корнича», – йдеться у повідомленні НТК.

За кермом вантажного автомобіля перебував 56-річний мешканець Тернопільщини.