Водію загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років

У селищі Верховина Івано-Франківської області мотоцикліст наїхав на 11-річну дівчину та втік з місця аварії. Поліцейські розшукали мотоцикл та водія через півгодини. Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні. Про це у середу, 4 серпня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про ДТП у Верховині поліцейські отримали близько 14:20 у вівторок, 3 серпня. Правоохоронці встановили, що мотоцикліст наїхав на 11-річну туристку з Києва, а після скоєного втік.

«Дівчина рухалася в попутному з транспортним засобом напрямку та раптово вибігла на проїжджу частину дороги. Водій, не переконавшись в безпечності маневру обгону, правою частиною транспортного засобу допустив наїзд на дівчину. У результаті 11-річна мешканка Києва отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги доставлена лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Поліцейські з оперативниками упродовж півгодини розшукали винуватця аварії та транспортний засіб у Верховині. При спілкування зі слідчими 27-річний місцевий мешканець пояснив, що злякався і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди.

Водія освідчено на стан сп’яніння – тверезий. В разі доведення вини водію загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.