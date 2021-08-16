відкрила провадження за фактом підпалу майна, що спричинило загибель людини.

У Івано-Франківській обласній лікарні помер 50-річний чоловік, який постраждав під час пожежі у камері івано-франківського СІЗО. Ув’язнений отримав понад 50% опіків тіла та опіки верхніх дихальних шляхів. На момент пожежі у камері перебував ще одни ув'язнений, але він не травмувався. Наразі правоохоронці з'ясовують хто з них міг спричинити пожежу.

Пожежа у камері "Івано-Франківської установи виконання покарань № 12" сталась ще 10 серпня, проте про неї та про загибель одного з ув'язнених, що перебував у камері стало відомо тільки у понеділок, 16 серпня.

З цього приводу прокуратура Івано-Франківської області відкрила провадження за фактом підпалу майна, що спричинило загибель людини.

«Встановлено, що 10.08.2021 року 33-річний ув’язнений, перебуваючи в камері установи виконання покарань, вчинив підпал своїх речей, постільної білизни та іншого майна установи. Внаслідок цього інший ув’язнений (50-річний ув’язнений, - ред.), який утримувався спільно з ним у камері, отримав термальні опіки тіла та опіки верхніх дихальних шляхів», — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Івано-Франківської області.

Потерпілий у важкому стані був доставлений в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, де 14 серпня помер від отриманих опіків.

В той же час, як повідомило Суспільне , серед версій, які розглядають поліцейські, — самопідпал. Наразі відкрили кримінальне провадження за ст. 120 ККУ (доведення до самогубства).

«У камері були дві людини. Причини виникнення пожежі наразі з’ясовують. Поліція розглядає різні версії, зокрема і самопідпал. Можливо, чоловік був незадоволений умовами проживання чи діями щодо нього. Коли працівники СІЗО зрозуміли, що пожежа, відкрили камеру і один чоловік вибіг. З ним усе нормально, він не травмувався. Інший ув'язнений отримав сильні опіки. Його госпіталізували до обласної лікарні», — розповіли в прес-службі поліції.

Про самопідпал чоловіка на сторінці у Facebook написала його знайома Наталія Жураковська. У дописі жінка повідомила, що ув’язнений підпалив себе через те, що 5 років просидів у СІЗО без вироку.