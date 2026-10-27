Навіщо заморожувати воду в пакетах: простий лайфхак для морозильної камери
Морозильна камера працює цілодобово, тому впливає на суму в платіжках за світло. Зменшити витрати може допомогти простий спосіб – заморожування води в пакетах. Як це працює, розповідає Express.
Для чого класти до морозилки воду в пакетах?
«Більша частина енергії, яку використовує ваша морозильна камера, йде на охолодження повітря, яке надходить, коли ви відкриваєте дверцята морозильної камери», – зазначає Сем Вілланс, експерт з економії на дисконтній платформі Deal Town.
Він пояснює, що в заповнену морозильну камеру під час відкривання потрапляє менше теплого повітря. А заморожені продукти допомагають його охолодити.
Якщо у вашій морозилці багато вільного простору, експерт рекомендує заповнити частину порожнечі герметичними пакетами, наповненими водою.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Пакети мають бути міцними й придатними для заморожування, з запасом місця для розширення води під час перетворення на лід. Також підійдуть багаторазові блоки або мішечки з льодом.
«Якщо у морозильній камері мало продуктів, заповніть вільне місце. Для цього підійдуть пакети з водою на застібці-блискавці або блоки льоду. Вони допоможуть зупинити проникнення теплого повітря», – каже Вілланс.
Однак не варто купувати зайві продукти лише для заповнення морозилки. Заморожуйте те, що вже є вдома, поки воно свіже.