Є простий спосіб, який може допомогти знизити витрати на електроенергію

Морозильна камера працює цілодобово, тому впливає на суму в платіжках за світло. Зменшити витрати може допомогти простий спосіб – заморожування води в пакетах. Як це працює, розповідає Express.

Для чого класти до морозилки воду в пакетах?

«Більша частина енергії, яку використовує ваша морозильна камера, йде на охолодження повітря, яке надходить, коли ви відкриваєте дверцята морозильної камери», – зазначає Сем Вілланс, експерт з економії на дисконтній платформі Deal Town.

Він пояснює, що в заповнену морозильну камеру під час відкривання потрапляє менше теплого повітря. А заморожені продукти допомагають його охолодити.

Якщо у вашій морозилці багато вільного простору, експерт рекомендує заповнити частину порожнечі герметичними пакетами, наповненими водою.

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Пакети мають бути міцними й придатними для заморожування, з запасом місця для розширення води під час перетворення на лід. Також підійдуть багаторазові блоки або мішечки з льодом.

«Якщо у морозильній камері мало продуктів, заповніть вільне місце. Для цього підійдуть пакети з водою на застібці-блискавці або блоки льоду. Вони допоможуть зупинити проникнення теплого повітря», – каже Вілланс.

Однак не варто купувати зайві продукти лише для заповнення морозилки. Заморожуйте те, що вже є вдома, поки воно свіже.