Обидва компоненти чудово доповнюють один одного

Сушена м’ята та звичайна кухонна сіль можуть стати простим домашнім засобом для підтримання свіжості у шафах і боротьби із неприємними запахами. ТСН розповідає, навіщо змішувати сушену м’яту із сіллю.

Чому варто змішувати м’яту із сіллю?

Обидва компоненти чудово доповнюють один одного. Кухонна сіль має здатність поглинати зайву вологу та сторонні запахи. Саме тому її використовують іноді як природний абсорбент у побуті.

А сушена м’ята містить ефірні олії, які довго зберігають приємний аромат. Крім того, запах м’яти не подобається деяким комахам.

І в поєднанні ці інгредієнти створюють натуральний ароматизатор, який може працювати кілька місяців.

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Як приготувати суміш?

Для суміші знадобляться:

3–4 столові ложки сушеної м’яти. Приблизно склянка кухонної солі. Невелика скляна банка або тканинний мішечок.

М’яту слід трохи подрібнити руками, змішати із сіллю та пересипати в баночку без кришки або невеликий полотняний мішечок. Саме так суміш буде найкраще віддавати свій аромат.

Де можна використовувати таку суміш?

Найчастіше таку суміш кладуть у шафи з одягом. Вона допомагає поглинати зайву вологу, підтримувати свіжий запах та запобігати появі затхлості. Особливо цей спосіб буде корисним восени та взимку, коли вологість повітря часто підвищується.