Ігор Закус мовою музики передає емоції, які українці переживають у цей нелегкий час

10 липня у !FESTrepublic відбудеться презентація альбому одного з найвідоміших українських джазменів Ігоря Закуса «Вірю, надіюсь, люблю, живу».

Початок концерту о 20:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Окрім Ігоря Закуса, чудовим авторським джазом тішитимуть найкращі музиканти країни: Юрій Шепета (піано), Яків Цвєтінський (труба), Віктор Павелко (саксофон), Тарас Кушнірук (гітара) та Дмитро Литвиненко (барабани).

«Музика, що вміє хвилювати та заспокоювати, буває доволі звичною, а іноді – зовсім непередбачуваною, яскравою та неординарною! Адже якщо хтось полюбив ДЖАЗ, то це вже точно назавжди! Приходьте, щоб наповнитись чудовими емоціями та відпочити душею», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

У альбом, який презентуватиме автор під час концерту, увійшло 9 треків, кожен з яких даруватиме особливе почування.

«Кожен з 9 треків альбому має назву і передає мовою музики одне з пережитих під час війни почуттів, емоцій, які є дуже міцними та дають нам сили, ведуть до нашої перемоги та відображають цей шлях. Це віра, надія, любов, пам'ять... Присвячую свій альбом Збройним силам України та усім українцям!» – розповів про новий альбом Ігор Закус.

Квитки вже доступні за посиланням.