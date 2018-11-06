Найбільша японська платіжна система JCB планує вийти на український ринок

Загальне число користувачів системи у світі нині становить приблизно 117 млн осіб

Японська платіжна система JCB зацікавлена ​​у роботі на українському ринку. Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного банку у Facebok.

Як заявив генеральний менеджер JCB Такаші Суецугу, він має намір подати до регулятора відповідний пакет документів найближчим часом.

У свою чергу, голова Нацбанку Яків Смолій привітав намір JCB працювати в Україні, зазначивши, що НБУ виступає за конкурентне середовище на платіжному ринку і єдині правила регулювання для всіх учасників.

У НБУ відзначили, що JCB – найбільша платіжна система Японії і одна з п'яти найбільших платіжних систем світу за обсягом випущених платіжних карток та обсягом операцій з оплати товарів і послуг.

Згідно з даними JCB, наприкінці 2017 року власниками карт JCB були 117 млн ​​клієнтів.

Загальний річний обсяг транзакцій платіжної системи JCB становив 281 млрд доларів. Наразі платіжні картки JCB обслуговують в 190 країнах світу. Емісію платіжних карт JCB здійснює в 23 країнах світу.

Наразі число випущених карток JCB менше числа карток Visa більш ніж в 20 разів. Більша частина власників JCB — японці, які мають досить високий рівень життя.