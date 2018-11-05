Нацбанк дозволив громадянам дистанційно відкривати рахунки через BankID

Система буде працювати через механізм віддаленої ідентифікації клієнтів банків через Систему BankID НБУ

Національний банк України надав фізичним особам можливість отримувати дистанційно не тільки адміністративні, а й банківські послуги (наприклад, відкриття рахунку). Про це повідомили у прес-службі регулятора у понеділок, 5 листопада.

Ідентифікація клієнта буде проводитися дистанційно на рівні банків, в яких фізособа обслуговується (bank-to-bank). Це, наприклад, дасть можливість клієнтам банків дистанційно відкривати рахунки без необхідності відвідувати відділення.

Система буде працювати через механізм віддаленої ідентифікації клієнтів банків через Систему BankID Національного банку. Користувачі системи авторизуються через свій банк, а потім можуть замовляти послуги на сайті будь-якої компанії або банку, підключених до системи. При цьому для надання банківських послуг обов'язковими умовами є вимоги фінансового моніторингу.

Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивчення клієнта відповідно до міжнародних стандартів та законодавства України покладається як на банк, який здійснив ідентифікацію, так і на банк, який використовує інформацію, отриману за допомогою засобів Системи BankID.

Постанова №116 набуває чинності з 5 листопада 2018 року.