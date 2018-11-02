Нацбанк пояснив, чому ціни зростають швидше за прогнози

Інфляція увійде в межі цільового діапазону в першому кварталі 2020 року

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на поточний рік з 8,9% до 10,1% через стрімке зростання світових цін на енергоресурси і пшеницю, а також більш істотне, ніж очікувалося, зростання зарплат в Україні. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, оприлюдненому 1 листопада.

Регулятор вважає, що розширення споживчого попиту, високі темпи зростання зарплат, недавнє стрімке зростання цін на нафту - всі ці фактори будуть відображатися на споживчій інфляції і в наступному році.

«У результаті інфляція буде залишатися на рівні, вищому від цільового діапазону довше, ніж очікувалося раніше. Якщо в липні Національний банк прогнозував входження інфляції в цільовий діапазон (5%+/- 1 п.п.) в кінці 2019 року, то зараз очікується, що до кінця наступного року інфляція знизиться до 6,3%», - говориться в повідомленні.

НБУ прогнозує, що інфляція увійде в межі цільового діапазону в першому кварталі 2020 року і досягне середньострокової мети 5% в кінці 2020 року.

Головним чинником такого уповільнення інфляції будуть жорсткі монетарні умови, які склалися в результаті низки попередніх підвищень облікової ставки, вважають в Нацбанку.

Зазначимо, з початком осені зростання цін в Україні різко прискорилося. Споживчі ціни у вересні в порівнянні з серпнем зросли на 1,9%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 5,6%. У річному вимірі інфляція знизилася до 8,9%.