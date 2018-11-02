Зростання тарифів: як захищатимуть українців від нової ціни на газ

Шляхом тривалих переговорів з кредиторами уряду вдалося досягти компромісного рішення – замість підвищення ціни на 60%, яких вимагав МВФ, домовилися про 23,5%. Відтак з 1 листопада 2018 року ціна становитиме не 11 тисяч, а 8 550 гривень за 1 000 куб. м. Таким чином вдалося мінімізувати здорожчання щонайменше на тисячу гривень платіжки середньостатистичної родини на Львівщині.

Підвищення ціни на газ, було головною вимогою МВФ для перерахування чергового траншу, якій необхідний для того, аби віддати борги, які попередні уряди взяли в 2006-2013 роках, а це загалом 50 млрд доларів. Вже наступного року Україна має віддати міжнародним кредиторам близько 400 млрд гривень. Експерти зазначають, що відмова віддавати ці борги призвела б до дефолту.

«Вирішення питання газових тарифів розблокує отримання чергового траншу МВФ. Це є необхідним для уникнення дефолту… Це девальвація гривні, це інфляція, це галопуючі ціни і безробіття. І також скорочення витрат бюджету. Отримати транш МВФ – найкращий варіант для України. Навіть суто з точки зору ефекту для гаманців громадян, вищі тарифи пережити значно легше, ніж десятки відсотків інфляції (тобто стрімкого зростання цін взагалі на всі споживчі товари та послуги) чи падіння доходів», – зазначає Павло Кухта, заступник керівника Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR). За його словами, підвищення ціни – це вимушений крок, який дасть змогу країні розвиватися далі.

Варто зазначити, що співпраця з МВФ зміцнить економічне зростання країни, яке спостерігається останні 2,5 роки, та дасть змогу продовжити розпочаті реформи.Також Україна планує підписати нову програму міжнародної фінансової допомоги «Stаnd-by», яка спрямована на підтримку країн, які вийшли з переддефолтного стану.

Зараз головне завдання уряду – допомогти незахищеним українцям, тому держава посилює соціальний захист людей та розширює програми утеплення будинків. Підвищення ціни на газ не торкнеться тих, хто оформить субсидію. Усі субсидії, які раніше були оформлені, перераховуються і переоформлюються автоматично.

Окрім того, уряд вніс низку змін до порядку призначення субсидій, що спрощують отримання цієї допомоги, тому вразливі групи населення отримають адресну підтримку за рахунок бюджету. Так на субсидії мешканцям Львівщини у 2019 році в проекті бюджету закладено 5 млрд гривень, - повідомив начальник відділу житлових субсидій та допомог департаменту соціального захисту населення ЛОДА Василь Гельбич. Уже зараз, за інформацією посадовця, допомогою держави при оплаті рахунків за газ уже точно скористаються 130 тисяч сімей з області.

Субсидія призначатиметься на загальних умовах працівникам, за яких роботодавець не сплачує ЄСВ. Допомогу зможуть отримати безробітні – потрібно лише стати на облік. Субсидії будуть нараховуватися родинам, що опинилися у скруті через важку хворобу або важку залежність одного з членів сім’ї, а також пенсіонерам, людям з інвалідністю, родинам, які втратили годувальника, – на понаднормову площу (до 30%).

Якщо фактична вартість спожитих послуг менша обсягу обов’язкового платежу, сплачувати потрібно тільки фактичну вартість. Субсидії зможуть отримати родини сотень тисяч заробітчан, якщо людина сплачує ЄСВ у тій країні, де працює, і надасть відповідне підтвердження. До сукупного доходу не враховуватимуться сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація на вирощування телят.

Варто зазначити, що з 1 січня 2019 року запрацює Фонд енергоефективності. Сукупно на заміну котлів, утеплення, встановлення лічильників буде виділено 2 млрд гривень.

Як повідомляє «Українська правда», уряд прийняв рішення, що 90% прибутків «Нафтогазу» надходитиме до бюджету держави. Нагадаємо, що зараз ця частка складає лише 75%.

«Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК «Нафтогаз» буде повернуто в бюджет, а з бюджету – на потреби українських громадян. Думаю, це буде справедливо. Замість надмірних зарплат і премій це все повинно бути у державній скарбниці», – коментує голова уряду Володимир Гройсман.

Загалом єдина реальна можливість в майбутньому знизити ціни на газ – це відмовитися від дорогого імпортного газу. Для цього потрібно збільшити видобуток власного. І це пріоритетне завдання для Нафтогазу і Укргазвидобування, зазначають в уряді.

Автор Роман Мірошниченко