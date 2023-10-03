У ніч проти 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області

Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який у липні розбомбила російська армія. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня, передає «Укрінформ».

За словами Таяні, відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. «І це – чіткий культурний та політичний меседж для України», – додав Таяні.

Він додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право. «Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України», – наголосив глава італійського МЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області, випустивши 19 ракет різного типу. Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Унаслідок атаки були пошкоджені 25 пам’яток архітектури, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор.

У серпні офіс прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що Італія планує зробити внесок у зусилля з відновлення Одеського кафедрального собору, який розбомбила російська армія.