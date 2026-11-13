Ромкоми для двох на вихідні, які створять романтичний настрій та зігріють у холодні вечори
Від новинок до знайомих стрічок, які хочеться переглянути ще раз
Коли хочеться відпочити від щоденних турбот і побути разом, спільний кіновечір – чудова ідея. Особливо якщо ви обоє любите легкий гумор, ніжні зізнання та щасливі фінали.
Для таких моментів Люкс зібрав добірку романтичних комедій, які приємно дивитися вдома з коханою людиною. Редакція переглянула стрічки останніх років, зокрема й 2026-го, та обрала найкращі для затишних вихідних.
«Лише одна ніч» (One Night Only, 2026)
Ромком «Лише одна ніч» зняв Вілл Глак, режисер стрічки «Люблю тебе ненавидіти». У центрі сюжету – двоє самотніх незнайомців у виконанні Моніки Барбаро та Каллума Тернера, чиї шляхи перетинаються в Нью-Йорку. Кохання з першого погляду чи втручання долі? Випадкова зустріч стає початком незвичайної ночі, що змінює життя героїв та людей навколо них.
«Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (People We Meet on Vacation, 2026)
Одна з найновіших стрічок у нашій добірці – «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (2026). Цей ромком стане чудовим вибором для знайомства з новинками жанру й цілком може поповнити список улюблених фільмів, до яких хочеться повертатися.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Екранізація роману Емілі Генрі розповідає про Поппі й Алекса – цілковитих протилежностей, які багато років залишалися найкращими друзями та щоліта разом вирушали в подорож. Однак особисте життя й мрії кожного поступово змінюють їхні платонічні стосунки, а остання спільна поїздка стає поворотним моментом для обох.
У головних ролях – Емілі Бейдер, Том Блайт, Лукас Ґейдж, Джаміла Джаміль, Алан Рак і Моллі Шеннон.
«У пошуках Емілі» (Finding Emily, 2026)
Ще одна новинка 2026 року – «У пошуках Емілі». Хлопець набирається сміливості познайомитися з дівчиною своєї мрії, проте через проблему зі збереженням її контактів усе, що він має, – лише ім’я Емілі. Йому допомагають шукати «ту єдину», однак цей хаотичний процес багато що змінює в житті головного героя та людей навколо нього. Це британська романтична комедія, у якій головні ролі виконали Ангурі Райс, Спайк Ферн, Амелія Драйвер та Седі Совера.
Романтичні ромкоми для вихідних удвох
Ще більше романтичних комедій для ваших планів на вихідні у списку:
- «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (People We Meet on Vacation, 2026);
- «У пошуках Емілі» (Finding Emily, 2026);
- «Лише одна ніч» (One Night Only, 2026);
- «Дольче вілла» (La Dolce Villa, 2025);
- «Підвищення» (Upgraded, 2024);
- «Підстава» (Set It Up, 2018);
- «До тебе чи до мене?» (Your Place or Mine, 2023);
- «Таймлес 2: Сапфірова книга» (Sapphire Blue, 2014);
- «Босоніж» (Barefoot, 2014);
- «Пристрасті Дон Жуана» (Don Jon, 2013);
- «Історія Попелюшки: Одного разу в пісні» (A Cinderella Story: Once Upon a Song, 2011);
- «Чому він?» (Why Him?, 2016);
- «Волоцюги» (Tramps, 2017);
- «Коханці» (The Affair, 2014).