Обирайте стрічку та влаштовуйте затишний вечір удвох

Коли хочеться відпочити від щоденних турбот і побути разом, спільний кіновечір – чудова ідея. Особливо якщо ви обоє любите легкий гумор, ніжні зізнання та щасливі фінали.

Для таких моментів Люкс зібрав добірку романтичних комедій, які приємно дивитися вдома з коханою людиною. Редакція переглянула стрічки останніх років, зокрема й 2026-го, та обрала найкращі для затишних вихідних.

«Лише одна ніч» (One Night Only, 2026)

Ромком «Лише одна ніч» зняв Вілл Глак, режисер стрічки «Люблю тебе ненавидіти». У центрі сюжету – двоє самотніх незнайомців у виконанні Моніки Барбаро та Каллума Тернера, чиї шляхи перетинаються в Нью-Йорку. Кохання з першого погляду чи втручання долі? Випадкова зустріч стає початком незвичайної ночі, що змінює життя героїв та людей навколо них.

«Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (People We Meet on Vacation, 2026)

Одна з найновіших стрічок у нашій добірці – «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (2026). Цей ромком стане чудовим вибором для знайомства з новинками жанру й цілком може поповнити список улюблених фільмів, до яких хочеться повертатися.

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Екранізація роману Емілі Генрі розповідає про Поппі й Алекса – цілковитих протилежностей, які багато років залишалися найкращими друзями та щоліта разом вирушали в подорож. Однак особисте життя й мрії кожного поступово змінюють їхні платонічні стосунки, а остання спільна поїздка стає поворотним моментом для обох.

У головних ролях – Емілі Бейдер, Том Блайт, Лукас Ґейдж, Джаміла Джаміль, Алан Рак і Моллі Шеннон.

«У пошуках Емілі» (Finding Emily, 2026)

Ще одна новинка 2026 року – «У пошуках Емілі». Хлопець набирається сміливості познайомитися з дівчиною своєї мрії, проте через проблему зі збереженням її контактів усе, що він має, – лише ім’я Емілі. Йому допомагають шукати «ту єдину», однак цей хаотичний процес багато що змінює в житті головного героя та людей навколо нього. Це британська романтична комедія, у якій головні ролі виконали Ангурі Райс, Спайк Ферн, Амелія Драйвер та Седі Совера.

Романтичні ромкоми для вихідних удвох

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