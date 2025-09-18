Найкращі та найгірші школи Києва 2025
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
Місто Київ є абсолютним лідером в Україні за кількістю випускників шкіл, які склали хоча б один предмет НМТ-2025 на 200 балів. Портал Освіта.ua уклав рейтинг столичних шкіл за результатами НМТ, визначивши найкращі та найгірші школи.
Перше місце серед шкіл Києва та всієї України займає ліцей «Інтелект» Дарницького району, на другому місці серед столичних шкіл – Русанівський ліцей Дніпровського району, а третє місце – ТОВ «Центр освіти "ОПТІМА"».
Окрім шкіл, у рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Раніше ZAXID.NET публікував рейтинг усіх областей України за результатами НМТ-2025.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва
|1
|1
|150.8
|176.4
|59/236
|100
|Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва
|2
|5
|147.4
|173
|25/96
|100
|ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА"
|3
|6
|146.5
|146.5
|1957/7300
|99
|Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва
|4
|8
|145.9
|170
|101/396
|100
|ТОВ "Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум"
|5
|10
|145.7
|171.3
|11/40
|100
|Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва
|6
|12
|145.2
|169.9
|57/224
|100
|Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва
|7
|13
|145.1
|169.2
|94/376
|100
|ТОВ "Київський ліцей "Кі скул"
|8
|14
|145
|170.5
|6/24
|100
|Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка
|9
|15
|144.6
|168.8
|80/312
|100
|Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура"
|10
|17
|143.2
|168.4
|7/28
|96
|Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва
|11
|18
|142.4
|166.9
|44/176
|100
|Ліцей «Академія» Святошинського р-ну міста Києва
|12
|20
|142.2
|166.3
|60/240
|100
|Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва
|13
|22
|141.7
|165.1
|104/404
|100
|ТОВ "Міжнародна Французька Школа"
|14
|23
|141.6
|166.6
|6/16
|100
|Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва
|15
|24
|141.5
|165.5
|63/252
|100
|Приватний заклад освіти "Сінкглобал"
|16
|25
|141.5
|166.3
|6/24
|100
|Ліцей №142 м. Києва
|17
|27
|141.1
|165.2
|52/208
|100
|Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва
|18
|28
|141.1
|164.9
|70/280
|100
|Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|19
|29
|141.1
|164.9
|66/264
|100
|Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум"
|20
|30
|141.1
|165.8
|13/52
|100
|Ліцей "Престиж" м. Києва
|21
|32
|141.1
|165.4
|34/136
|100
|Гімназія №178 м. Києва
|22
|33
|140.8
|164.8
|53/212
|100
|Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва
|23
|36
|140.4
|164.6
|32/128
|100
|Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва
|24
|39
|139.9
|163.9
|46/176
|100
|Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва
|25
|40
|139.9
|163
|99/396
|100
|Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва
|26
|41
|139.8
|162.7
|113/448
|100
|Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|27
|42
|139.5
|163.4
|47/184
|100
|Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва
|28
|45
|139.4
|163.1
|54/216
|100
|Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва
|29
|49
|138.7
|162.8
|30/120
|100
|ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів"
|30
|50
|138.7
|162.9
|22/84
|100
|Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва
|31
|55
|138.6
|162.4
|40/152
|99
|ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія"
|32
|61
|138.2
|162.5
|6/24
|100
|Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва
|33
|69
|137.8
|160.5
|106/412
|100
|НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" (у формі дочірнього підприємства)
|34
|73
|137.4
|161.4
|20/76
|100
|Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва
|35
|76
|137.3
|160
|99/380
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|36
|77
|137.2
|161
|31/120
|100
|Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва
|37
|80
|137.1
|160.9
|30/116
|100
|Ліцей № 179 міста Києва
|38
|85
|136.9
|159.9
|77/308
|100
|ТОВ "Ліцей "Атлантика" київ"
|39
|104
|136
|159.9
|6/24
|100
|Приватний заклад освіти «КМДШ» (у формі ТОВ)
|40
|107
|135.8
|159.5
|19/76
|100
|Київський інженерний ліцей
|41
|108
|135.8
|157.9
|122/488
|100
|Ліцей №32 "Успіх" Печерського р-ну м. Києва
|42
|115
|135.4
|158.9
|31/124
|100
|Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва
|43
|122
|134.9
|158
|44/176
|100
|Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва
|44
|127
|134.9
|158.1
|34/136
|100
|Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва
|45
|130
|134.8
|158
|40/160
|100
|Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва
|46
|137
|134.7
|157.7
|52/208
|100
|ТОВ "Ліко-Школа"
|47
|139
|134.5
|157.9
|26/100
|100
|Ліцей "Еко" №198
|48
|140
|134.5
|157.6
|44/176
|100
|ТОВ "Київський приватний ліцей 56"
|49
|144
|134.3
|158
|6/20
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва
|50
|146
|134.3
|157.3
|46/184
|99
|ВСП "Дитяча інженерна академія" українського державного університету імені михайла драгоманова
|51
|149
|134.2
|157.6
|22/88
|100
|Ліцей № 86 "Консул" Печерського р-ну м. Києва
|52
|159
|134.1
|157.2
|37/144
|100
|Ліцей №194 "Перспектива" Оболонського р-ну м. Києва
|53
|164
|134
|156.9
|55/216
|100
|Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва
|54
|165
|134
|156.7
|67/260
|100
|Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва
|55
|170
|133.9
|156.6
|63/252
|100
|Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва
|56
|174
|133.7
|157
|17/68
|100
|Ліцей № 304 Святошинського р-ну міста Києва
|57
|177
|133.6
|156.2
|72/280
|100
|Ліцей №64 м. Києва
|58
|186
|133.3
|156.5
|22/88
|100
|Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва
|59
|189
|133.2
|156.1
|44/172
|100
|Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва
|60
|190
|133.2
|155.9
|52/204
|100
|Ліцей № 59 міста Києва
|61
|191
|133.2
|155.8
|64/244
|100
|Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва
|62
|192
|133.2
|156.3
|27/100
|100
|ТОВ "Міжнародна школа "Європейський колегіум"
|63
|195
|133.1
|156
|36/144
|100
|Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва
|64
|196
|133.1
|155.9
|45/176
|99
|Ліцей № 173 м. Києва
|65
|203
|133
|155.8
|50/200
|100
|Приватний заклад освіти "Ліцей "ПРЕМ’ЄР"
|66
|211
|132.9
|156.2
|13/52
|100
|Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+»
|67
|214
|132.8
|155.6
|47/172
|100
|НВК "Ерудит" ДНЗ (дитячий садок) - школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва
|68
|215
|132.8
|155.5
|54/208
|99
|ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Київський ліцей "Школа сучасної освіти "Асе"
|69
|223
|132.8
|156.1
|7/28
|100
|Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО i-iii ст. "Ліцей "Кебета онлайн"
|70
|224
|132.7
|156
|10/32
|100
|ТОВ "Заклад ЗСО "МЕЙНСТРІМ"
|71
|228
|132.6
|155.9
|6/24
|100
|Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва
|72
|235
|132.5
|155.1
|59/232
|100
|Ліцей № 283 Деснянського р-ну міста Києва
|73
|241
|132.5
|154.1
|121/480
|100
|Ліцей біотехнологій № 177 м. Києва
|74
|246
|132.4
|155.1
|45/176
|99
|Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м. Києва
|75
|248
|132.3
|155
|48/188
|99
|Приватна школа "Афіни" м. Києва
|76
|251
|132.3
|155.3
|24/96
|100
|Ліцей № 107 «Введенський» Подільського р-ну м. Києва
|77
|258
|132.1
|154.7
|47/188
|98
|Ліцей № 185 ім. Володимира Вернадського Святошинського р-ну міста Києва
|78
|259
|132.1
|154.8
|44/172
|100
|Ліцей № 76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну міста Києва
|79
|270
|131.9
|154.1
|78/304
|100
|Спеціалізована школа №115 ім. І.Огієнка м. Києва
|80
|275
|131.8
|154.5
|40/156
|99
|Ліцей №240 "Соціум" Оболонського р-ну м. Києва
|81
|278
|131.8
|154.1
|63/248
|100
|Ліцей № 290 Дарницького р-ну м. Києва
|82
|279
|131.8
|153.8
|82/324
|99
|Ліцей № 314 Дарницького р-ну м. Києва
|83
|285
|131.7
|153.7
|88/348
|99
|Ліцей №78 Печерського р-ну м. Києва
|84
|288
|131.7
|154.3
|44/176
|99
|ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "Українсько-американський міжнародний ліцей "Меридіан" Києва"
|85
|293
|131.6
|154.8
|7/28
|100
|Технічний ліцей Шевченківського р-ну м. Києва
|86
|299
|131.5
|154
|46/184
|100
|Ліцей № 287 Святошинського р-ну міста Києва
|87
|306
|131.4
|153.8
|52/208
|99
|Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей "Едюкейтер"
|88
|308
|131.4
|154.1
|31/120
|100
|Приватна організація (установа, заклад) "Київський ліцей "Гоу айтінс скул"
|89
|311
|131.3
|154.3
|11/40
|98
|Ліцей № 255 Дарницького р-ну м. Києва
|90
|318
|131.1
|153.8
|35/132
|100
|ТОВ "Київський ліцей "Крила"
|91
|319
|131.1
|154.2
|6/24
|100
|Приватне підприємство "Київський Ліцей "Тріумф"
|92
|322
|131
|154.1
|6/20
|100
|Ліцей №20 Оболонського р-ну м. Києва
|93
|323
|131
|153.4
|50/196
|99
|Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м. Києва
|94
|324
|131
|153
|76/304
|99
|Ліцей №98 Дніпровського р-ну м. Києва
|95
|329
|130.9
|152.5
|108/428
|99
|Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва
|96
|346
|130.8
|152.8
|76/296
|99
|Заклад освіти "Приватний ЗНЗ "МІДГАРД"
|97
|348
|130.7
|153.3
|30/120
|100
|Кловський ліцей №77 Печерського р-ну м. Києва
|98
|353
|130.7
|153.2
|39/148
|99
|Ліцей № 89 імені Григорія Цехмістренка Печерського р-ну м. Києва
|99
|363
|130.5
|152.9
|50/196
|100
|Предславинський ліцей №56 Печерського р-ну м. Києва
|100
|365
|130.5
|153.3
|13/52
|100
|Ліцей № 196 Святошинського р-ну міста Києва
|101
|373
|130.3
|152.4
|64/252
|99
|Київська гімназія східних мов №1
|102
|380
|130.3
|152.3
|70/276
|99
|ТОВ "Київський міжнародний ліцей "Стаді екедемі"
|103
|381
|130.3
|151.9
|98/376
|99
|Комунальний ліцей "Маріупольський ліцей міста Києва"
|104
|384
|130.2
|152.4
|53/212
|99
|Гімназія №48 Шевченківського р-ну м. Києва
|105
|394
|130.1
|152.4
|46/176
|100
|Ліцей № 34 імені Віктора Максименка Подільського р-ну м. Києва
|106
|397
|130
|151.2
|128/496
|100
|Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м. Києва
|107
|399
|130
|152.4
|37/148
|99
|Ліцей №136 Дніпровського р-ну м. Києва
|108
|402
|130
|151.8
|76/296
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|109
|404
|129.9
|152.4
|31/116
|97
|економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|110
|410
|129.9
|152.1
|51/200
|99
|ТОВ "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов"
|111
|411
|129.9
|152.6
|12/48
|100
|Гімназія "Міленіум" №318 м. Києва
|112
|415
|129.8
|151.7
|73/292
|99
|Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" Дарницького р-ну м. Києва
|113
|419
|129.8
|151.3
|100/392
|98
|Ліцей №307 Деснянського р-ну міста Києва
|114
|420
|129.8
|152
|51/196
|99
|Ліцей № 197 ім. Дмитра Луценка Святошинського р-ну міста Києва
|115
|424
|129.7
|151.7
|59/232
|100
|Приватний заклад освіти Ліцей "СТОЛИЦЯ"
|116
|440
|129.5
|152.2
|10/40
|100
|Скандинавський ліцей Дарницького р-ну м. Києва
|117
|441
|129.5
|151
|93/372
|99
|Ліцей № 323 Дарницького р-ну м. Києва
|118
|453
|129.4
|151.4
|60/236
|99
|ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Міжнародна американська школа і університет"
|119
|455
|129.3
|152
|10/40
|100
|Київська гімназія №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації
|120
|456
|129.3
|151.6
|36/136
|99
|Приватний християнський ліцей "Ріка життя" Святошинського р-ну міста києва
|121
|457
|129.3
|152
|7/24
|100
|Ліцей "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва
|122
|461
|129.3
|151.6
|36/136
|99
|Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
|123
|472
|129.1
|150.6
|92/352
|98
|Ліцей № 15 міста Києва
|124
|481
|129
|151.1
|51/192
|99
|Академічний ліцей № 47 Печерського р-ну м. Києва
|125
|482
|129
|151.2
|39/152
|99
|Ліцей №49 Шевченківського р-ну м. Києва
|126
|486
|129
|151.3
|27/108
|100
|Приватний заклад освіти "Ліцей "КМДШ" Осокорки"
|127
|511
|128.8
|151.3
|12/40
|100
|Спеціалізована школа №71 м. Києва
|128
|516
|128.7
|150.8
|45/172
|98
|Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Індеверсал" м. києва"
|129
|518
|128.7
|151.1
|23/88
|99
|Приватний заклад ЗСО "Ліцей Київського міжнародного університету"
|130
|519
|128.7
|151.2
|12/48
|98
|ТОВ «заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей «мейн скул»
|131
|523
|128.7
|151.2
|13/52
|98
|Ліцей №214 Оболонського р-ну м. Києва
|132
|540
|128.5
|150.4
|52/208
|100
|Спеціалізована школа № 16 Оболонського р-ну м.Києва
|133
|541
|128.5
|150.5
|48/188
|99
|Ліцей № 267 Дарницького р-ну м. Києва
|134
|542
|128.5
|150.5
|49/192
|99
|ТОВ "Київський ліцей "Альтернативна школа ЛідерШип"
|135
|586
|128.1
|150.6
|6/24
|100
|Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м. Києва
|136
|587
|128.1
|150
|43/172
|99
|Ліцей №191 ім. П.Г. Тичини Дніпровського р-ну м. Києва
|137
|596
|128
|149.7
|61/228
|100
|Ліцей №125 Дніпровського р-ну м. Києва
|138
|599
|128
|149.9
|47/184
|99
|Ліцей №167 Дніпровського р-ну м. Києва
|139
|601
|128
|150
|39/152
|99
|Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО "Міжнародний ліцей Глобус" м. Києва
|140
|618
|127.8
|150.3
|4/16
|100
|Ліцей № 221 м. Києва
|141
|619
|127.8
|150
|18/72
|99
|Спеціалізована школа №7 імені М.Т. Рильського м. Києва
|142
|621
|127.8
|149.9
|28/112
|98
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №114 з поглибленим вивченням англійської мови" Подільського р-ну м. Києва
|143
|631
|127.7
|149.9
|23/84
|100
|Ліцей № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе Дарницького р-ну м. Києва
|144
|651
|127.5
|148.1
|136/536
|99
|Ліцей № 92 імені Івана Франка міста Києва
|145
|659
|127.4
|149.5
|33/124
|98
|Ліцей №239 Оболонського р-ну м. Києва
|146
|665
|127.4
|149.1
|52/208
|100
|Ліцей №272 "Український колеж ім. В.О. Сухомлинського" Дніпровського р-ну м. Києва
|147
|674
|127.3
|149.1
|50/192
|99
|Ліцей № 274 Дарницького р-ну м. Києва
|148
|679
|127.3
|149
|53/208
|99
|Приватний заклад фахової передвищої освіти "Коледж інформаційних технологій "Шаг"
|149
|686
|127.3
|149.4
|21/84
|99
|Ліцей № 3 Подільського р-ну м. Києва
|150
|690
|127.2
|148.8
|61/240
|98
|Ліцей № 19 «Межигірський» Подільського р-ну м. Києва
|151
|703
|127.1
|149
|42/164
|99
|Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Інноваційний ліцей "АЙ-СКУЛ"
|152
|711
|127
|149.4
|6/20
|95
|Ліцей "Потенціал" Оболонського р-ну м. Києва
|153
|713
|127
|148.8
|42/164
|99
|Ліцей № 88 Печерського р-ну м. Києва
|154
|714
|127
|149
|27/108
|98
|Печерський ліцей № 75 Печерського р-ну м. Києва
|155
|721
|126.9
|149
|22/88
|99
|Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва
|156
|735
|126.9
|148.2
|75/300
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва
|157
|749
|126.8
|148.6
|39/152
|98
|Ліцей №109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського р-ну м. Києва
|158
|765
|126.7
|148.6
|32/124
|99
|Спеціалізована школа II-III ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва
|159
|774
|126.6
|148.1
|61/240
|99
|Школа І-ІІІ ст. №1 Шевченківського р-ну м. Києва
|160
|776
|126.6
|148.4
|39/152
|99
|ТОВ "Атмосферна школа"
|161
|777
|126.6
|142.4
|503/1888
|98
|Ліцей № 101 Шевченківського р-ну м.Києва
|162
|781
|126.6
|148.4
|38/148
|99
|Школа І-ІІІ ст. №27 Шевченківського р-ну м. Києва
|163
|796
|126.4
|148.2
|35/140
|99
|Ліцей № 149 м. Києва
|164
|802
|126.4
|148.2
|35/140
|99
|Ліцей № 160 Дарницького р-ну м. Києва
|165
|804
|126.4
|147.9
|52/204
|99
|Ліцей № 220 міста Києва
|166
|807
|126.3
|148.3
|29/108
|98
|Ліцей №246 Дніпровського р-ну м. Києва
|167
|821
|126.3
|147.1
|103/404
|99
|Ліцей № 291 Дарницького р-ну м. Києва
|168
|829
|126.2
|147.7
|51/204
|100
|Ліцей № 277 Деснянського р-ну міста Києва
|169
|832
|126.2
|147.3
|79/312
|98
|Ліцей №216 Оболонського р-ну м. Києва
|170
|839
|126.1
|147.9
|34/136
|99
|Ліцей № 123 «Романо-германський» Подільського р-ну м. Києва
|171
|848
|126.1
|147.9
|34/128
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|172
|852
|126.1
|147.4
|62/248
|99
|Ліцей "Діалог" Дарницького р-ну м. Києва
|173
|859
|126
|147.2
|79/308
|98
|Приватний заклад "Ліцей "Академія "Ю: мейкер" міста Києва"
|174
|860
|126
|148.2
|5/20
|100
|Ліцей № 124 «Спаський» Подільського р-ну м. Києва
|175
|869
|126
|147.8
|30/112
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|176
|873
|125.9
|147.7
|32/120
|99
|Ліцей № 286 міста Києва
|177
|915
|125.6
|147
|54/216
|98
|Приватний заклад ЗСО ліцей "Ай ті степ скул київ"
|178
|919
|125.6
|147.1
|49/176
|98
|Ліцей № 33 міста Києва
|179
|920
|125.6
|147.3
|29/116
|100
|Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва
|180
|943
|125.5
|147.3
|21/84
|99
|Ліцей №8 Оболонського р-ну м. Києва
|181
|944
|125.5
|146.7
|67/268
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 ім. Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|182
|960
|125.4
|147.1
|29/112
|99
|Ліцей № 317 Святошинського р-ну міста Києва
|183
|963
|125.4
|147
|35/136
|99
|Ліцей № 227 міста Києва
|184
|967
|125.3
|146.1
|93/364
|98
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ №156" Подільського р-ну м. Києва
|185
|971
|125.3
|147.1
|25/100
|99
|ТОВ "Центр дистанційної освіти "Джерело"
|186
|976
|125.3
|146.6
|56/204
|99
|мистецький ліцей "Київська дитяча Академія мистецтв імені М.І. Чембержі"
|187
|978
|125.3
|147.2
|14/56
|100
|Ліцей №30 "ЕКОНАД" Дніпровського р-ну м. Києва
|188
|979
|125.2
|146.2
|82/312
|98
|Київський державний художній ліцей імені Т.Г. Шевченка
|189
|985
|125.2
|146.6
|50/196
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м. Києва
|190
|989
|125.2
|146.8
|31/120
|98
|Школа I-III ст. №5 Печерського р-ну м. Києва
|191
|995
|125.1
|147.1
|11/36
|97
|ТОВ "Київський приватний ліцей "Перша українська школа"
|192
|1004
|125.1
|145.3
|132/520
|99
|Школа І-ІІІ ст. №213 Деснянського р-ну міста Києва
|193
|1037
|124.9
|146.8
|12/48
|100
|Приватний заклад освіти "Ліцей КМДШ онлайн"
|194
|1044
|124.9
|146.6
|24/96
|100
|Ліцей №43 "Грааль" м. Києва
|195
|1047
|124.9
|145.9
|71/284
|98
|Ліцей № 53 Шевченківського р-ну м. Києва
|196
|1050
|124.9
|146.6
|24/96
|97
|Ліцей №39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького Деснянського р-ну міста Києва
|197
|1087
|124.6
|146
|46/184
|99
|Середня ЗОШ №72 Святошинського р-ну м. Києва
|198
|1092
|124.6
|146.1
|36/144
|96
|Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м. Києва
|199
|1095
|124.6
|146.4
|14/56
|100
|Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Лінгвістична гімназія»
|200
|1123
|124.4
|146.3
|7/28
|96
|Ліцей №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" Дніпровського р-ну м. Києва
|201
|1143
|124.3
|144.9
|98/384
|98
|Ліцей № 85 міста Києва
|202
|1146
|124.3
|145.5
|51/204
|99
|Ліцей інформаційних технологій №79 імені Бориса Патона Печерського р-ну м.Києва
|203
|1155
|124.2
|145.7
|32/124
|100
|ВСП "Фаховий коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"
|204
|1180
|124.1
|144.1
|143/552
|99
|Спеціалізована школа II-III ст. №325 "Щастя"
|205
|1196
|124
|145.8
|5/20
|100
|Школа І-ІІІ ст. №308 Деснянського р-ну міста Києва
|206
|1206
|123.9
|145.2
|44/172
|98
|Середня ЗОШ №74 м. Києва
|207
|1208
|123.9
|145.5
|23/84
|99
|Ліцей №14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського р-ну м. Києва
|208
|1210
|123.9
|144.9
|61/244
|98
|Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м. Києва
|209
|1212
|123.9
|145.3
|31/124
|98
|Ліцей №183 "Фортуна" Дніпровського р-ну м. Києва
|210
|1222
|123.8
|144.9
|54/208
|99
|Ліцей № 90 Печерського р-ну м. Києва
|211
|1224
|123.8
|145.4
|22/88
|99
|Ліцей №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м. Києва
|212
|1237
|123.7
|145
|44/176
|99
|Ліцей №256 "СМАРТ" Оболонського р-ну м. Києва
|213
|1245
|123.7
|145.1
|29/116
|100
|Середня ЗОШ №26 м. Києва
|214
|1246
|123.7
|145.2
|23/88
|98
|Київський фаховий коледж зв’язку
|215
|1249
|123.7
|142.1
|248/980
|99
|Школа І-ІІІ ст. №219 Оболонського р-ну м. Києва
|216
|1280
|123.6
|144.7
|51/196
|97
|Гімназія "Київська Русь" Дарницького р-ну м. Києва
|217
|1302
|123.4
|143.7
|113/448
|98
|Середня ЗОШ №67 м. Києва
|218
|1315
|123.4
|144.7
|33/128
|98
|Школа І-ІІІ ст. №169 Шевченківського р-ну м. Києва
|219
|1317
|123.4
|144.6
|39/152
|99
|Ліцей № 261 Дарницького р-ну м. Києва
|220
|1321
|123.4
|144.7
|30/116
|99
|Ліцей №63 Подільського р-ну м. Києва
|221
|1338
|123.3
|144.5
|41/160
|98
|Ліцей №14 Дніпровського р-ну м. Києва
|222
|1349
|123.2
|144.6
|28/104
|98
|Ліцей № 111 Дарницького р-ну м. Києва
|223
|1352
|123.2
|144.4
|43/168
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м. Києва
|224
|1366
|123.2
|144.7
|14/56
|98
|Ліцей № 316 Дарницького р-ну м. Києва
|225
|1368
|123.1
|144.2
|54/200
|99
|Ліцей №129 Дніпровського р-ну м. Києва
|226
|1377
|123.1
|143.9
|64/256
|98
|КЗ "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського р-ну міста Києва
|227
|1390
|123
|144.1
|47/184
|98
|Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка
|228
|1393
|123
|144.5
|15/60
|100
|Школа І-ІІІ ст. №119 Деснянського р-ну міста Києва
|229
|1396
|123
|144.1
|43/172
|99
|Ліцей №181 Печерського р-ну м. Києва
|230
|1408
|122.9
|144.3
|22/84
|99
|Ліцей № 105 Дарницького р-ну м. Києва
|231
|1421
|122.8
|143.9
|42/168
|98
|Ліцей № 279 імені Петра Григоренка м. Києва
|232
|1424
|122.8
|143.9
|40/156
|98
|Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м. Києва
|233
|1425
|122.8
|144.1
|31/120
|98
|Ліцей-інтернат №23 "Кадетський корпус" з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського р-ну м. Києва
|234
|1431
|122.8
|144.1
|25/100
|98
|Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної
|235
|1447
|122.7
|144.1
|20/76
|99
|Ліцей №161 м. Києва
|236
|1451
|122.6
|144
|17/68
|100
|Філія товариства з обмеженою відповідальністю "Київський ліцей "Грін еппл"
|237
|1489
|122.4
|143.8
|24/84
|99
|Ліцей № 269 міста Києва
|238
|1527
|122.3
|143.2
|52/196
|97
|ТОВ "Науковий ліцей/пансіон "Міжнародна Зелена Школа ім. Клима Чурюмова"
|239
|1531
|122.2
|143.7
|8/28
|96
|Школа І-ІІІ ст. №282 Деснянського р-ну міста Києва
|240
|1538
|122.2
|143
|53/212
|98
|Ліцей №225 Оболонського р-ну м. Києва
|241
|1544
|122.1
|143.2
|36/144
|98
|Ліцей № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва
|242
|1552
|122.1
|142.9
|61/218
|98
|Ліцей №84 Печерського р-ну м. Києва
|243
|1562
|122.1
|143.2
|29/112
|97
|Київський військовий ліцей імені Івана Богуна
|244
|1591
|121.9
|139.6
|284/1128
|98
|Школа І-ІІІ ст. № 226 Оболонського р-ну м. Києва
|245
|1598
|121.9
|142.8
|47/188
|98
|Заклад фахової передвищої освіти «Київський міський медичний фаховий коледж»
|246
|1601
|121.9
|140.6
|207/824
|98
|Середня ЗОШ №69 м. Києва
|247
|1610
|121.8
|142.7
|48/192
|99
|Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Київський ліцей "Демократична школа "Альтерра скул"
|248
|1611
|121.8
|141.5
|142/552
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|249
|1613
|121.8
|142.8
|42/164
|96
|Ліцей № 303 Дарницького р-ну м. Києва
|250
|1630
|121.8
|142.3
|73/292
|97
|Ліцей №209 "Сузір’я" Дніпровського р-ну м. Києва
|251
|1659
|121.7
|142.5
|53/204
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|252
|1662
|121.7
|142.6
|39/156
|98
|Ліцей № 206 імені Леся Курбаса Святошинського р-ну міста Києва
|253
|1677
|121.7
|142.8
|23/84
|99
|ВП ПП "Міжнародна освітня корпорація "ГРАНД-ЕКСПО" Школа "Гранд-Експо"
|254
|1680
|121.6
|142.9
|18/68
|100
|Ліцей №42 Дніпровського р-ну м. Києва
|255
|1682
|121.6
|141.9
|90/360
|99
|Ліцей №128 Дніпровського р-ну м. Києва
|256
|1683
|121.6
|142.1
|70/276
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №28 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|257
|1686
|121.6
|142.9
|15/52
|96
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|258
|1690
|121.6
|142.6
|31/120
|98
|ВСП "Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
|259
|1713
|121.5
|140.9
|158/620
|98
|Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
|260
|1722
|121.5
|142.9
|5/16
|100
|Ліцей №104 імені О.Ольжича Оболонського р-ну м. Києва
|261
|1725
|121.5
|142.4
|37/148
|100
|Школа І-ІІІ ст. №263 імені Євгена Коновальця Деснянського р-ну міста Києва
|262
|1729
|121.5
|142.2
|51/200
|97
|Ліцей № 80 Печерського р-ну м. Києва
|263
|1752
|121.4
|142.4
|33/132
|99
|Ліцей №41 Шевченківського р-ну м. Києва
|264
|1753
|121.4
|141.8
|80/300
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського р-ну міста Києва
|265
|1757
|121.4
|142.1
|49/188
|98
|Ліцей № 108 міста Києва
|266
|1770
|121.3
|142.3
|32/124
|98
|ТОВ "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу"
|267
|1781
|121.3
|142.2
|35/136
|96
|ТОВ "Лінгвістичний ліцей "Наше майбутнє"
|268
|1793
|121.2
|142.5
|11/40
|100
|Ліцей № 293 Деснянського р-ну міста Києва
|269
|1805
|121.2
|142
|45/168
|98
|Ліцей №285 Оболонського р-ну м. Києва
|270
|1808
|121.2
|142
|42/164
|98
|Ліцей № 296 Дарницького р-ну м. Києва
|271
|1815
|121.2
|141.7
|63/248
|97
|ТОВ "Центр освіти "Джемм"
|272
|1823
|121.1
|141.7
|62/240
|98
|Спеціалізована школа №210 м.Києва
|273
|1838
|121.1
|141.9
|37/148
|99
|Ліцей №190 Деснянського р-ну міста Києва
|274
|1846
|121
|141.9
|41/152
|98
|ВСП Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"
|275
|1853
|121
|138.6
|286/1116
|98
|Школа І-ІІІ ст. №321 Деснянського р-ну міста Києва
|276
|1854
|121
|141.8
|39/156
|98
|Середня ЗОШ №288 Святошинського р-ну м. Києва
|277
|1872
|120.9
|141.6
|55/216
|99
|Ліцей Ольгинський
|278
|1889
|120.9
|142.1
|12/48
|98
|Спеціалізована школа №131 Святошинського р-ну м. Києва
|279
|1909
|120.8
|141.7
|29/112
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №96 ім. О.К. Антонова Святошинського р-ну м. Києва
|280
|1923
|120.7
|141.8
|17/68
|97
|Середня ЗОШ №166 м. Києва
|281
|1934
|120.7
|141.6
|30/116
|96
|Ліцей № 242 Подільського р-ну м. Києва
|282
|1938
|120.7
|141.5
|37/148
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №139 з поглибленим вивченням математики Шевченківського р-ну м. Києва
|283
|1955
|120.6
|141.6
|23/92
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №165 міста Києва
|284
|1959
|120.6
|141.6
|22/88
|97
|Ліцей № 116 міста Києва
|285
|1961
|120.6
|141.1
|59/236
|95
|Середня ЗОШ №235 ім. В’ячеслава Чорновола Святошинського р-ну м. Києва
|286
|1981
|120.5
|141.5
|19/76
|97
|Школа І-ІІІ ст. №37 міста Києва
|287
|1989
|120.5
|141.6
|15/56
|98
|Ліцей №9 "Гармонія" Оболонського р-ну м. Києва
|288
|2004
|120.4
|140.6
|81/324
|98
|Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"
|289
|2034
|120.3
|139.4
|162/624
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|290
|2038
|120.3
|140.9
|41/164
|97
|Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Київський ліцей сучасних освітніх технологій "Вікторі"
|291
|2066
|120.2
|141.2
|12/48
|100
|Ліцей №245 "Гелікон" Оболонського р-ну м. Києва
|292
|2094
|120.1
|140.8
|34/128
|98
|Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки державного некомерційного підприємства "Державний університет "Київський авіаційний інститут"
|293
|2102
|120
|137.7
|277/1068
|98
|Середня ЗОШ №35 Святошинського р-ну м. Києва
|294
|2128
|120
|140.1
|76/296
|97
|Школа І-ІІІ ст. № 199 Шевченківського р-ну м. києва
|295
|2129
|120
|140.8
|24/96
|99
|Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. "Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м. Києва
|296
|2172
|119.8
|140.4
|40/152
|97
|ТОВ "Центр дистанційної освіти "Джерело плюс"
|297
|2199
|119.7
|140.3
|34/132
|99
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Деснянського р-ну міста Києва
|298
|2205
|119.6
|140.3
|34/136
|96
|ВСП "Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну"
|299
|2223
|119.6
|136
|366/1428
|97
|Школа І-ІІІ ст. №259 Деснянського р-ну міста Києва
|300
|2227
|119.6
|140.4
|23/92
|98
|Ліцей № 6 Подільського р-ну м. Києва
|301
|2228
|119.6
|140
|51/204
|97
|Школа І-ІІІ ст. №175 ім. В. Марченка Шевченківського р-ну м. Києва
|302
|2235
|119.5
|140.1
|43/172
|98
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ №262" Подільського р-ну м. Києва
|303
|2246
|119.5
|140.3
|23/92
|97
|Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління
|304
|2274
|119.4
|136.9
|275/1084
|98
|Спеціальна школа №4 Оболонського р-ну м. Києва
|305
|2295
|119.3
|140.3
|5/20
|100
|Ліцей № 309 Дарницького р-ну м. Києва
|306
|2302
|119.3
|139.4
|71/280
|98
|Ліцей № 133 Печерського р-ну м. Києва
|307
|2318
|119.2
|139.9
|29/116
|95
|Середня ЗОШ №223 Святошинського р-ну м. Києва
|308
|2323
|119.2
|140
|24/88
|94
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|309
|2329
|119.2
|139.8
|34/136
|96
|Ліцей № 22 м. Києва
|310
|2338
|119.2
|140
|15/60
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва
|311
|2344
|119.2
|140
|17/64
|98
|Ліцей № 302 Дарницького р-ну м. Києва
|312
|2358
|119.1
|139.6
|40/156
|97
|Ліцей №176 імені Мігеля де Сервантеса Сааведри Дніпровського р-ну м. Києва
|313
|2393
|119
|139.2
|61/236
|98
|Школа І-ІІІ ст. №238 Деснянського р-ну міста Києва
|314
|2402
|118.9
|139.5
|33/132
|98
|Школа І-ІІІ ст. №270 Деснянського р-ну міста Києва
|315
|2409
|118.9
|139.6
|24/92
|99
|Школа І-ІІІ ст. №95 Шевченківського р-ну м. Києва
|316
|2416
|118.9
|139.5
|28/112
|97
|Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування державного некомерційного підприємства "Державний університет "Київський авіаційний інститут"
|317
|2427
|118.9
|136.3
|274/1060
|98
|Державний ліцей "Міжнародна українська школа"
|318
|2429
|118.8
|135.8
|324/1232
|96
|Школа І-ІІІ ст. №36 імені С.П. Корольова міста Києва
|319
|2430
|118.8
|139.5
|24/96
|97
|Школа І-ІІІ ст. №70 Шевченківського р-ну м. Києва
|320
|2441
|118.8
|139
|60/232
|97
|Школа І-ІІІ ст. №276 Деснянського р-ну міста Києва
|321
|2449
|118.8
|139.2
|43/172
|98
|Ліцей №170 Оболонського р-ну міста Києва
|322
|2470
|118.7
|138.9
|59/232
|97
|Ліцей № 230 Святошинського р-ну міста Києва
|323
|2473
|118.7
|139.2
|35/128
|97
|Ліцей №234 Дніпровського р-ну м. Києва
|324
|2478
|118.7
|138.5
|86/344
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №97 імені О. Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|325
|2494
|118.6
|139.1
|35/136
|97
|Ліцей №306 Деснянського р-ну міста Києва
|326
|2532
|118.5
|138.4
|75/296
|96
|Ліцей №93 Подільського р-ну м. Києва
|327
|2535
|118.5
|139
|33/124
|96
|Середня ЗОШ №215 Святошинського р-ну м. Києва
|328
|2537
|118.5
|139.3
|12/44
|100
|Ліцей № 237 Дарницького р-ну м. Києва
|329
|2541
|118.5
|138.8
|49/188
|97
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №44 міста Києва
|330
|2551
|118.4
|139.1
|23/76
|96
|Київський електромеханічний фаховий коледж
|331
|2558
|118.4
|137.4
|150/572
|98
|Фаховий коледж "Універсум" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
|332
|2562
|118.4
|135.7
|276/1104
|97
|Ліцей № 187 м. Києва
|333
|2590
|118.3
|138.7
|39/144
|98
|Гімназія-інтернат №13 м. Києва
|334
|2595
|118.3
|139.1
|8/28
|96
|Ліцей № 21 міста Києва
|335
|2607
|118.3
|138.5
|48/180
|99
|Середня ЗОШ № 60 комплексного розвитку дітей "Росток" м. Києва імені Олександра Загребельного
|336
|2616
|118.2
|138.9
|12/48
|96
|Ліцей № 319 імені Валерія Лобановського міста Києва
|337
|2640
|118.2
|138.7
|25/88
|98
|Середня ЗОШ №297 Святошинського р-ну м. Києва
|338
|2683
|118
|138.5
|28/108
|96
|ВСП "Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"
|339
|2696
|118
|136.9
|144/556
|97
|Ліцей № 243 Подільського р-ну м. Києва
|340
|2706
|117.9
|138.1
|48/192
|96
|Середня ЗОШ №54 м. Києва
|341
|2719
|117.9
|138.4
|25/96
|98
|Школа І-ІІІ ст. №294 Деснянського р-ну міста Києва
|342
|2745
|117.8
|138.1
|39/148
|96
|Приватний заклад передвищої освіти "Мистецький коледж імені Сальвадора Далі"
|343
|2749
|117.8
|138.1
|37/140
|99
|Середня ЗОШ №162 Святошинського р-ну м. Києва
|344
|2764
|117.8
|138
|43/164
|96
|Ліцей № 2 імені В’ячеслава Єрка Подільського р-ну м. Києва
|345
|2774
|117.7
|138.1
|32/128
|97
|ТОВ "ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ "ОПТІМА"
|346
|2787
|117.7
|137.6
|80/258
|97
|Київський фаховий коледж прикладних наук
|347
|2827
|117.6
|136.8
|120/464
|98
|Ліцей № 140 Святошинського р-ну міста Києва
|348
|2834
|117.6
|137.9
|35/136
|95
|Школа І-ІІІ ст. №217 Дарницького р-ну м. Києва
|349
|2845
|117.5
|137.5
|56/224
|97
|КЗ вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв імені Павла Чубинського"
|350
|2861
|117.5
|137.2
|80/316
|97
|Київський фаховий коледж електронних приладів
|351
|2869
|117.5
|137.5
|59/220
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №24 ім.О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського р-ну м. Києва
|352
|2908
|117.3
|137.6
|32/128
|94
|ВСП "Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
|353
|2956
|117.2
|137.7
|14/48
|98
|Приватний ЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей"
|354
|2970
|117.2
|137.7
|10/40
|95
|Ліцей № 281 Святошинського р-ну міста Києва
|355
|2971
|117.2
|137.1
|57/220
|96
|Школа І-ІІІ ст. №233 Оболонського р-ну м.Києва
|356
|2981
|117.1
|137.5
|25/100
|97
|Ліцей № 113 Дарницького р-ну м. Києва
|357
|2996
|117.1
|137.4
|23/88
|97
|Київський авіаційний фаховий коледж
|358
|3018
|117
|136.6
|83/320
|98
|Середня ЗОШ №50 Святошинського р-ну м. Києва
|359
|3031
|117
|137.3
|25/92
|98
|Спеціалізована авіаційно-технологічна школа №203 Святошинського р-ну м. Києва
|360
|3069
|116.9
|137.2
|23/92
|98
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов Деснянського р-ну міста Києва
|361
|3084
|116.8
|137.1
|31/116
|99
|Школа І-ІІІ ст. №25 Шевченківського р-ну м. Києва
|362
|3091
|116.8
|137.1
|22/80
|95
|Школа І-ІІІ ст. №248 Деснянського р-ну міста Києва
|363
|3107
|116.8
|136.9
|40/156
|99
|Школа І-ІІІ ст. №292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського р-ну міста Києва
|364
|3119
|116.7
|136.9
|34/132
|96
|Середня ЗОШ №12 м. Києва
|365
|3128
|116.7
|137
|21/84
|95
|Фаховий коледж Університету "КРОК"
|366
|3145
|116.7
|134.2
|252/956
|96
|Заклад фахової передвищої освіти "Перший Київський фаховий медичний коледж"
|367
|3153
|116.7
|135.6
|129/508
|96
|ТОВ "Ліцей "Жива Школа" м. Київ"
|368
|3214
|116.5
|137
|8/28
|96
|Школа І-ІІІ ст. №218 Деснянського р-ну міста Києва
|369
|3228
|116.5
|136.7
|27/108
|96
|Ліцей № 193 імені Олега Мудрака Подільського р-ну м. Києва
|370
|3251
|116.4
|136.4
|45/180
|97
|Ліцей №328 Оболонського р-ну м. Києва
|371
|3314
|116.3
|135.2
|126/476
|96
|Київський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ
|372
|3315
|116.2
|135.5
|96/380
|97
|Середня ЗОШ №83 Святошинського р-ну м. Києва
|373
|3320
|116.2
|136.5
|19/72
|96
|Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Київський фаховий коледж ресторанного господарства Нацiонального унiверситету харчових технологiй»
|374
|3330
|116.2
|135.9
|67/256
|98
|ТОВ "Київський ліцей Вега"
|375
|3349
|116.1
|136.4
|18/68
|97
|Ліцей №18 Деснянського р-ну міста Києва
|376
|3410
|116
|136
|36/128
|95
|Ліцей "Школа екстернів"
|377
|3496
|115.7
|136.1
|11/28
|96
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ №10" Подільського р-ну м. Києва
|378
|3568
|115.5
|135.7
|17/68
|97
|Фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права
|379
|3588
|115.5
|133
|227/884
|96
|Ліцей №137 Дніпровського р-ну м. Києва
|380
|3601
|115.4
|135.3
|34/132
|95
|Ліцей № 45 Подільського р-ну м. Києва
|381
|3641
|115.3
|135.3
|27/104
|97
|Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства
|382
|3658
|115.3
|132
|299/1128
|96
|Ліцей № 151 міста Києва
|383
|3665
|115.2
|135.1
|35/136
|97
|Ліцей №120 Дніпровського р-ну м. Києва
|384
|3805
|114.9
|134.2
|72/280
|97
|Ліцей № 280 Дарницького р-ну м. Києва
|385
|3835
|114.7
|134.5
|37/148
|95
|ТОВ Київський ліцей І-ІІІ ст. "Академія Міжнародної Освіти"
|386
|3875
|114.6
|134.8
|4/16
|100
|ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»
|387
|3973
|114.3
|131
|294/1120
|96
|Київський механіко-технологічний фаховий коледж
|388
|3997
|114.3
|133.7
|64/212
|99
|Середня ЗОШ №222 Святошинського р-ну м. Києва
|389
|4002
|114.2
|134
|33/124
|98
|Середня ЗОШ №121 м. Києва
|390
|4010
|114.2
|134.2
|14/56
|98
|Школа І-ІІІ ст. №212 Деснянського р-ну міста Києва
|391
|4013
|114.2
|134
|27/108
|98
|Економіко-правовий фаховий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права
|392
|4040
|114.1
|133
|104/408
|97
|Середня ЗОШ №174 м. Києва
|393
|4042
|114.1
|134
|24/84
|98
|Київський фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"
|394
|4058
|114.1
|134.1
|11/44
|95
|Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
|395
|4059
|114.1
|133.4
|61/244
|97
|Школа І-ІІІ ст. №192 Деснянського р-ну міста Києва
|396
|4068
|114.1
|134
|17/68
|97
|Ліцей №29 Оболонського р-ну м. Києва імені Петра Калнишевського
|397
|4073
|114
|133.7
|35/140
|96
|Навчально-Виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-ЗНЗ "Престиж"
|398
|4099
|114
|130.8
|266/1024
|97
|Середня ЗОШ №46 м. Києва
|399
|4168
|113.7
|133.6
|16/64
|95
|ВСП "Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського"
|400
|4198
|113.6
|132.5
|97/372
|96
|Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"
|401
|4253
|113.5
|133.2
|25/100
|96
|Середня ЗОШ №205 Святошинського р-ну м. Києва
|402
|4309
|113.4
|133
|35/128
|96
|Середня ЗОШ №229 м. Києва
|403
|4331
|113.3
|133.1
|19/68
|97
|ВСП Київський індустріальний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
|404
|4360
|113.2
|131.7
|119/464
|97
|ВСП "Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Національного транспортного університету"
|405
|4361
|113.2
|131.9
|101/400
|97
|Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка
|406
|4464
|112.9
|131.8
|76/296
|96
|Школа І-ІІІ ст. №275 імені Кравчука Володимира Деснянського р-ну міста Києва
|407
|4475
|112.8
|132.4
|29/116
|95
|Луганська державна академія культури і мистецтв
|408
|4514
|112.7
|132.4
|16/60
|97
|Київський спортивний ліцей
|409
|4518
|112.7
|131.8
|65/252
|95
|Ліцей № 127 Дарницького р-ну м. Києва
|410
|4534
|112.6
|131.9
|46/180
|97
|Вечірня (змінна) школа №20 м. Києва
|411
|4571
|112.5
|132.1
|25/84
|98
|Ліцей № 305 Дарницького р-ну м. Києва
|412
|4698
|112.2
|131.4
|51/184
|95
|Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
|413
|4822
|111.8
|129.7
|155/588
|94
|Ліцей №168 Оболонського р-ну м. Києва
|414
|4824
|111.8
|131.3
|26/96
|95
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний технологічний коледж"
|415
|4887
|111.7
|131.3
|6/24
|96
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж "СИНЕРГІЯ"
|416
|4892
|111.7
|130.8
|50/188
|97
|Київський енергетичний фаховий коледж
|417
|5014
|111.3
|129.7
|104/380
|96
|Ліцей №13 Святошинського р-ну міста Києва
|418
|5049
|111.2
|130.3
|43/172
|94
|Фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту
|419
|5130
|111
|130.1
|40/144
|97
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж будівництва і архітектури"
|420
|5204
|110.8
|130.2
|10/36
|94
|Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж № 3"
|421
|5218
|110.8
|128.9
|114/436
|94
|Школа І-ІІІ ст. №249 Деснянського р-ну міста Києва
|422
|5241
|110.7
|129.9
|27/104
|94
|ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету"
|423
|5280
|110.6
|127.7
|207/792
|95
|ВСП "Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України"
|424
|5367
|110.3
|128.5
|104/408
|95
|Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|425
|5419
|110.1
|129.4
|11/44
|98
|Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ
|426
|5458
|110
|128.5
|78/296
|95
|Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури
|427
|5505
|109.8
|128.5
|57/216
|95
|Ліцей № 289 Дарницького р-ну м. Києва
|428
|5776
|108.8
|127.8
|20/68
|94
|Школа І-ІІІ ст. №231 Оболонського р-ну м. Києва
|429
|5810
|108.7
|127.6
|24/92
|95
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації"
|430
|5818
|108.7
|127.5
|40/104
|96
|Ліцей № 266 Дарницького р-ну м. Києва
|431
|5839
|108.6
|126.9
|74/292
|93
|Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"
|432
|5879
|108.5
|127.5
|11/44
|93
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"
|433
|6012
|108
|125.4
|155/532
|94
|ТОВ "Міжнародна інноваційна школа"
|434
|6032
|107.9
|126.9
|6/20
|90
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж технологій та дизайну одягу"
|435
|6038
|107.9
|126.6
|24/96
|94
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж автотранспортних технологій"
|436
|6088
|107.7
|126.6
|14/48
|92
|Школа І-ІІІ ст. №300 Деснянського р-ну міста Києва
|437
|6127
|107.5
|126.2
|25/96
|93
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну"
|438
|6132
|107.5
|126
|50/172
|94
|Фаховий коледж "Освіта" закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
|439
|6172
|107.4
|125
|121/448
|94
|Київський університет інтелектуальної власності та права
|440
|6198
|107.3
|126.1
|12/44
|91
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"
|441
|6210
|107.2
|125.8
|26/104
|94
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж цивільного будівництва"
|442
|6255
|107.1
|125.6
|41/140
|94
|"Київський кооперативний інститут бізнесу і права"
|443
|6382
|106.5
|125.2
|13/44
|91
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж інформаційних технологій та поліграфії"
|444
|6479
|106
|124.2
|42/160
|93
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний енергетичний коледж"
|445
|6576
|105.5
|123.5
|62/208
|94
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж технологій та дизайну"
|446
|6658
|105
|123.3
|17/64
|95
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний будівельний коледж"
|447
|6659
|105
|123.4
|15/44
|93
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу"
|448
|6779
|104.3
|122.4
|27/84
|94
|Коледж Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"
|449
|6817
|104.1
|122.2
|26/100
|91
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова"
|450
|6857
|103.8
|122
|20/68
|91
|Школа І-ІІІ ст. №284 Дарницького р-ну м. Києва
|451
|7071
|102.1
|120
|15/60
|92
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства"
|452
|7109
|101.8
|119.4
|41/128
|91
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище водного транспорту"
|453
|7115
|101.8
|119.3
|52/164
|92
|Київський професійний ліцей транспорту
|454
|7188
|101
|118.5
|24/88
|92
|ТОВ "Політико-правовий коледж "АЛСКО"
|455
|7264
|100
|117.6
|7/24
|88
|КЗ професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж сфери послуг"
|456
|7316
|99.3
|116.2
|62/212
|89
|Державний навчальний заклад "Київський центр професійно-технічної освіти"
|457
|7326
|99.2
|116.3
|34/116
|89
|Загальноосвітній навчальний приватний заклад Хореографічна гімназія "Кияночка"
|458
|7427
|97.3
|114.4
|4/16
|88
|Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
|459
|7507
|94.8
|111.4
|8/28
|86
|Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
|460
|7541
|92.8
|109.2
|4/16
|81
|Спеціальна школа №18 Дніпровського р-ну м. Києва
|461
|7545
|92.5
|108.8
|8/22
|86