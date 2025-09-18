Київ є лідером в Україні за кількістю випускників шкіл, які склали хоча б один предмет НМТ-2025 на 200 балів

Місто Київ є абсолютним лідером в Україні за кількістю випускників шкіл, які склали хоча б один предмет НМТ-2025 на 200 балів. Портал Освіта.ua уклав рейтинг столичних шкіл за результатами НМТ, визначивши найкращі та найгірші школи.

Перше місце серед шкіл Києва та всієї України займає ліцей «Інтелект» Дарницького району, на другому місці серед столичних шкіл – Русанівський ліцей Дніпровського району, а третє місце – ТОВ «Центр освіти "ОПТІМА"».

Окрім шкіл, у рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

