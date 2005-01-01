Названа найкраща горілка

У Сан-Франциско завершився 18-й міжнародний конкурс алкогольних брендів San Francisco World Spirits Competition. Цього року топовий дегустаційний турнір зібрав рекордну кількість – майже 3 тисячі учасників з різних країн. За його підсумками найвищу нагороду – золото отримала вітчизняна «Хортиця». Бренд отримав відмінні оцінки від провідних світових експертів, сомельє, відомих галузевих журналістів і барменів світу.

Виробник зазначає, що основний секрет успіху «Хортиця» – використання спирту нового покоління і чистої джерельної води, а також застосування інноваційних технологій на всіх етапах виробництва.

«Сьогодні «Хортиця» – це єдина горілка, яка в промислових масштабах випускається на унікальному спирті нового покоління. Тому вона м'яка на смак і легко п'ється, – розповів директор ЛГЗ «Хортиця» Олексій Ковалевич. – Ми використовуємо найкращу сировину, застосовуємо різні інноваційні рішення, щоб йти в ногу з часом і відповідати високим очікуванням споживачів».