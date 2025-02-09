Названі переможці премії Critics Choice Awards-2025
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Демі Мур отримала першу нагороду
У Лос-Анджелесі відбулася 30-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, яка присуджується Асоціацією телекінокритиків за досягнення у кінематографі. Цього року лідерами за кількістю нагород стали «Wicked: Чародійка», «Субстанція» та «Емілія Перес», які отримали по три статуетки.
Найкращим фільмом визнали американську комедійну драму «Анора». Акторські нагороди отримали Едрієн Броуді («Бруталіст») та Демі Мур («Субстанція»). У головних телевізійних категоріях лідирували серіали «Сьоґун» та «Хитрощі».
Переможці Critics Choice Awards-2025:
- Найкращий фільм: «Анора»
- Найкращий актор: Едрієн Броуді, «Бруталіст»
- Найкраща акторка: Демі Мур, «Субстанція»
- Найкращий режисер: Джон М. Чу, «Wicked: Чарівниця»
- Найкраща операторська робота: Джарін Блашке, «Носферату»
- Найкращий монтаж: Марко Коста, «Претенденти»
- Найкращий актор другого плану: Кіран Калкін, «Справжній біль»
- Найкраща акторка другого плану: Зої Салдана, «Емілія Перес»
- Найкращий молодий актор: Мейсі Стелла, «Моя стара дупа»
- Найкращий акторський ансамбль: «Конклав»
- Найкращий оригінальний сценарій: Коралі Фаржа, «Субстанція»
- Найкращий адаптивний сценарій: Пітер Страуган, «Конклав»
- Найкраща пісня: El Mal, «Емілія Перес»
- Найкращий саундтрек: «Претенденти»
- Найкращий анімаційний фільм: «Дикий робот»
- Найкращий іноземний фільм: «Емілія Перес»
- Найкращий іноземний серіал: «Гра в кальмара»
- Найкращий комедійний серіал: «Хитрощі»
- Найкращий драматичний серіал: «Сьоґун»
- Найкращий міні-серіал: «Оленя»
- Найкращий актор драматичного серіалу: Хіроюкі Санада, «Сьоґун»
- Найкраща акторка драматичного серіалу: Кеті Бейтс, «Метлок»
- Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Таданобу Асано, «Сьоґун»
- Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Моека Хосі, «Сьоґун»
- Найкращий актор комедійного серіалу: Адам Броді, «Ніхто цього не хоче»
- Найкраща акторка комедійного серіалу: Джин Смарт, «Хитрощі»
- Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Майкл Урі, «Терапія»
- Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Ганна Айнбіндер, «Хитрощі»
- Найкращий актор у міні-серіалі або тв-фільмі: Колін Фаррелл, «Пінгвін»
- Найкраща акторка у міні-серіалі або тв-фільмі: Крістін Міліоті, «Пінгвін»
- Найкращий актор другого плану в міні серіалі: Лієв Шрайбер, «Ідеальна пара»
- Найкраща акторка другого плану в міні-серіалі: Джесіка Ганнінг, «Оленя»
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