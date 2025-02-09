Демі Мур отримала першу нагороду

У Лос-Анджелесі відбулася 30-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, яка присуджується Асоціацією телекінокритиків за досягнення у кінематографі. Цього року лідерами за кількістю нагород стали «Wicked: Чародійка», «Субстанція» та «Емілія Перес», які отримали по три статуетки.

Найкращим фільмом визнали американську комедійну драму «Анора». Акторські нагороди отримали Едрієн Броуді («Бруталіст») та Демі Мур («Субстанція»). У головних телевізійних категоріях лідирували серіали «Сьоґун» та «Хитрощі».

Переможці Critics Choice Awards-2025: