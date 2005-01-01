Названо список півфіналістів нацвідбору на «Євробачення-2018»

Півфінали пройдуть 10 і 17 лютого

КультураВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:214000

До теми

Названо список півфіналістів нацвідбору на «Євробачення-2018»
Ната Сміріна з гурту Pur:Pur

Телеканали «UA: Перший» та СТБ визначилися з півфіналістами, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018» в португальському Лісабоні, повідомила прес-служба «UA: Першого».

Уже з 10 лютого в прямих ефірах національного відбору виступлять 18 виконавців:

  • The Erised
  • Сергій Бабкін
  • СONSTANTINE
  • Kozak System
  • The ВЙО
  • Julinoza
  • Dilemma
  • KAZKA
  • Yurcash
  • Mountain Breeze
  • Ingret Kostenko
  • Vil’na
  • LAUD
  • TAYANNA
  • KADNAY
  • Pur:Pur
  • MELOVIN
  • ILLARIA

За словами музичного продюсера Руслана Квінти, головна відмінність цьогорічного національного відбору в тому, що всі пісні, які звучатимуть в прямих ефірах, – авторські.

У національному відборі буде представлено 16 музичних жанрів, серед яких indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks та інші.

19 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок виступу учасників у півфіналах.

Півфінали нацвідбору заплановано на 10 і 17 лютого, фінал – 24 лютого. Прямі ефіри транслюватимуть телеканали «UA: Перший» та СТБ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Український співак представлятиме на Євробаченні іншу країну ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук