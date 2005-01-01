Названо список півфіналістів нацвідбору на «Євробачення-2018»

Ната Сміріна з гурту Pur:Pur

Телеканали «UA: Перший» та СТБ визначилися з півфіналістами, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018» в португальському Лісабоні, повідомила прес-служба «UA: Першого».

Уже з 10 лютого в прямих ефірах національного відбору виступлять 18 виконавців:

The Erised

Сергій Бабкін

СONSTANTINE

Kozak System

The ВЙО

Julinoza

Dilemma

KAZKA

Yurcash

Mountain Breeze

Ingret Kostenko

Vil’na

LAUD

TAYANNA

KADNAY

Pur:Pur

MELOVIN

ILLARIA

За словами музичного продюсера Руслана Квінти, головна відмінність цьогорічного національного відбору в тому, що всі пісні, які звучатимуть в прямих ефірах, – авторські.

У національному відборі буде представлено 16 музичних жанрів, серед яких indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks та інші.

19 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок виступу учасників у півфіналах.

Півфінали нацвідбору заплановано на 10 і 17 лютого, фінал – 24 лютого. Прямі ефіри транслюватимуть телеканали «UA: Перший» та СТБ.