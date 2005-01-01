Український співак представлятиме на Євробаченні іншу країну

Alekseev відомий частими гастролями у Росії

Український співак Микита Алексєєв (Alekseev) оголосив про свій намір взяти участь у Євробаченні-2018 від Білорусі. Він представив пісню, з якою має намір виступити на міжнародному пісенному конкурсі, повідомляє УНІАН.

Відповідне відео з синглом опубліковано на офіційному YouTube-каналі поп-виконавця. Композицію Forever Alekseev презентує вже на першому етапі білоруського відбору в Мінську, який відбудеться 11 січня. Авторами музики та слів пісні стали Кирило Павлов і Євген Матюшенко.

Alekseev є півфіналістом п'ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни» та лауреатом премії «YUNA 2016» («Відкриття року»).

Співак не раз опинявся у центрі скандалів через гастролі у Росії. Зокрема разом із такими виконавцями як ВІА Гра, Віра Брежнєва та Світлана Лобода у 2016 році узяв участь у концерті «Big Love Show» у Москві, а також дав сольний концерт у Санкт-Петербурзі у 2017 році.

У грудні 2017 року стало відомо, що Alekseev та його менеджмент відкликали подану раніше заявку на участь у Національному відборі на Євробачення від України за власною ініціативою. Причини такого рішення представники артиста коментувати відмовилися.