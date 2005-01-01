НБУ дозволив обмін валют через інтернет-сервіси

ЕкономікаЮрій Братюк, сьогодні, 11:302080

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НБУ дозволив обмін валют через інтернет-сервіси
В Україні змінилися правила обміну валют

У середу, 13 червня, стало відомо що українські банки зможуть проводити операції з обміну валют через інтернет-банкінг та онлайн-сервіси.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Ключовим моментом, що стояв на заваді таким процедурам, була необхідність підпису клієнта банку на квитанції. Тепер цю процедуру спрощено і подальшому банки зможуть оформлювати квитанції про валютно-обмінну операцію не лише в паперовій формі, а і в електронному вигляді. Важливо уточнити, що і банки, і фінансові установи не повинні будуть вимагати підпис клієнта на квитанції, якщо сума валютно-обмінної операції буде менша ніж 150 тис. грн.

Постанова НБУ набуде чинності 1 липня. Для її впровадження банкам та іншим фінансовим установам буде надано до 6 місяців. Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 1 січня 2019 року.

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