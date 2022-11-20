НБУ презентував пам’ятну медаль присвячену Херсону

У звільненому Херсоні 19 листопада Національний банк України презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв – «Херсон – місто героїв».

«Дизайн пам’ятної медалі "Херсон – місто героїв", розроблений художницею Наталією Фандіковою, відтворює краєвиди довоєнного міста Херсона – красивого, гармонійного, що надихає до життя, – у сплетінні історичних подій весни 2022 року, коли містяни сміливо та самовіддано протестували проти окупантів», – наголосили в НБУ.

За повідомленням, особливий акцент віри в перемогу зроблений авторкою через відтворення на пам’ятній медалі рядків з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко».

Пам’ятна медаль «Херсон – місто героїв» виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування ‒ «спеціальний анциркулейтед», тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

У регулятора додали, що цією медаллю започатковують серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їх мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії Росії проти України.

Наразі заплановано випуск медалей, присвячених містам героїв – Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.