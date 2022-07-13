Нова монета вводиться в обіг з 14 липня

Національний банк України представив нову пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам ЗСУ. Вона вводиться в обіг з 14 липня цього року.

Монета «Військово-морські сили Збройних сил України» номіналом 10 грн входить до серії монет, присвячених ЗСУ, і вводиться в обіг з 14 липня, повідомляє прес-служба НБУ.

«Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України», – йдеться в описі монети.

На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-морських сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, напис «Вірність, мужність, сила» та графічне позначення південних морських рубежів України. Монету випустили тиражем 1 млн штук.