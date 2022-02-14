Станом на 1 січня 2022 року в 70 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,8 млн вкладів на суму 675,6 млрд грн, пише в понеділок, 14 лютого, LIGA.net з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше вкладів українці зберігають у державному «ПриватБанку» – 263,6 млрд грн. Кількість вкладників – 23 млн 194 тис.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп: «Альфа-банк» росіянина Михайла Фрідмана – 50,5 млрд грн, кількість вкладників – 2 млн 590 тис, а також «Райффайзен Банк» австрійської Raiffeisen International – 48,8 млрд грн, кількість вкладників – 2 млн 767 тис.

Четверту позицію посів «Універсал Банк» українського бізнесмена Сергія Тігіпка– у ньому 5 млн 38 тис. вкладників зберігають 32,4 млрд грн. А на п'ятому місці виявився ПУМБ олігарха Ріната Ахметова – у ньому 2,5 млн вкладників зберігають 36,9 млрд грн.

Зазначимо, що ці дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Загалом у 2021 році загальна сума банківських вкладів фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців, збільшилась на 68 млрд грн або 11,2% у порівнянні з 2020 роком.