У 2021 році платоспроможні банки отримали історично рекордні 77,5 млрд грн чистого прибутку, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році (39,7 млрд грн), та на 33% більше, ніж у докризовому 2019 році (58,4 млрд грн), повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ).

Із 71 платоспроможного банку прибутковими були 66. За даними НБУ, десятка найприбутковіших банків у 2021 році виглядала так:

«ПриватБанк» – 35,05 млрд грн;

«Райффайзен Банк Аваль» – 4,858 млрд грн;

ПУМБ – 4,188 млрд грн;

МР Банк (раніше «Сбербанк») – 3,897 млрд грн;

«Укргазбанк» – 3,82 млрд грн;

«Альфа-Банк» – 3,346 млрд грн;

«Універсал Банк» – 3,072 млрд грн;

«ОТП Банк» – 2,745 млрд грн;

«Укрексімбанк» – 2,683 млрд грн;

«Сітібанк» – 1,765 млрд грн.

Додамо, що п’ять банків виявилися збитковими, їхній сумарний збиток становив майже 400 млн грн.

«Головними чинниками прибутковості банківського сектору у 2021 році стали подальше зростання операційної ефективності та істотне скорочення відрахувань до резервів», – сказано в повідомленні НБУ.

У ІV кварталі 2021 року чистий прибуток банків був найбільшим, коли додатково до рекордних темпів зростання процентного доходу банки розформували резерви – 26,1 млрд грн, що в 12,6 раза більше порівняно з ІV кварталом 2020 року.