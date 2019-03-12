НБУ випустить монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію для ПЦУ

Монета з'явиться в продажу з 25 березня 2019 року

НБУ з 12 березня відкриває попереднє онлайн-замовлення на пам'ятні монети «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України». Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що монета з'явиться в продажу з 25 березня 2019 року. Планується випускати монети трьох номіналів - 5 грн (з нейзильберу, тираж 75 тисяч штук), 20 грн (зі срібла з локальною позолотою, тираж 4 тисячі) та 100 грн (із золота, тираж 1,5 тис.).

НБУ повідомляє, що монети будуть присвячені наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України і продовжать серію «Духовні скарби України».

Попередньо замовити ці пам'ятні монети можна завтра зранку на спеціальному онлайн порталі.