НБУ випустить монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію для ПЦУ

Всього планується випускати монети трьох номіналів - 5, 20 і 100 грн

ЕкономікаЮрій Братюк, 12 березня2760

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НБУ випустить монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію для ПЦУ
фото НБУ
Монета з'явиться в продажу з 25 березня 2019 року

НБУ з 12 березня відкриває попереднє онлайн-замовлення на пам'ятні монети «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України». Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що монета з'явиться в продажу з 25 березня 2019 року. Планується випускати монети трьох номіналів - 5 грн (з нейзильберу, тираж 75 тисяч штук), 20 грн (зі срібла з локальною позолотою, тираж 4 тисячі) та 100 грн (із золота, тираж 1,5 тис.).

НБУ повідомляє, що монети будуть присвячені наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України і продовжать серію «Духовні скарби України».

Попередньо замовити ці пам'ятні монети можна завтра зранку на спеціальному онлайн порталі.

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