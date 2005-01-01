НБУ випустив монету «50 років Світовому конгресу українців» номіналом у ₴5

Будівля Національного банку України

Національний банк України з 26 грудня 2017 року вводить в обіг пам'ятну монету «50 років Світовому конгресу українців» номіналом у 5 грн та тиражем у 35 тис. штук. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Вона присвячена діяльності міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі, яка протягом 50 років представляє інтереси мільйонів українців у світі», – йдеться у повідомленні.

На аверсі монети розміщено: на тлі стилізованого зображення моделі Землі - стилізоване під вишивку декоративне дерево; ліворуч - малий Державний Герб України та напис Україна, праворуч номінал 5 гривень; рік карбування монети 2017 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України - у центрі декоративного дерева.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення снопа з перевеслом, що символізує об`єднуючу та гуртуючу діяльність СКУ в усьому світі; по обидва боки від якого роки 1967 та 2017; написи по колу Світовий конгрес українців (угорі).

Фото НБУ

Монета «50 років Світовому конгресу українців» із нейзильберу виходить номіналом 5 грн тиражем 35 тис. штук. Роздрібна ціна монети складає 43 грн.