Національний банк презентував обігову пам’ятну монету

У п'ятницю, 19 травня, Національний банк презентував обігову пам’ятну монету присвячену «Силам підтримки Збройних Сил України». Про це повідомила прес-служба НБУ.

Тираж монети номіналом 10 грн складає 10 млн штук. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм. Гурт монети – рифлений.

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч».

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Дизайн монети розробляли Володимир Дем’яненко та Ольга Коваленко. А скульпторами виступили Володимир Дем’яненко і Володимир Атаманчук.

«Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Сили підтримки Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів», – наголошують в Нацбанку.

Там додали, що реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

«Прийматися монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет», – підсумували в НБУ.