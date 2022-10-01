Національний банк України (НБУ) оголосив про повернення заборони переказів з гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Така заборона почне діяти з 5 жовтня. На початку війни НБУ вже вводив таку заборону, але в квітні її скасував.

«Національний банк з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ. Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються», – наголосили в Нацбанку.

Банківський регулятор вважає, що повернення цієї заборони заборона сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель.

«Звертаємо увагу, що українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів. Крім того, НБУ врахував запити громадян та дозволив із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює приймання коштів», – наголосили в Національному банку.

Там також повідомили, що громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Крім того, зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тис. грн.

Нагадаємо, раніше НБУ дозволив банкам продавати населенню вдвічі більше безготівкової валюти, але умова розміщення її на депозит з мінімальним строком три місяці зберігається.