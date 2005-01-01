НБУ заборонив платіжну систему TYME

Національний банк України ухвалив рішення заборонити платіжну систему TYME

Національний банк України ухвалив рішення скасувати реєстрацію для міжнародної платіжної системи TYME. Про це повідомила прес-служба установи у п'ятницю, 15 червня.

Як повідомили в НБУ, причиною приводом для заборони стало отримання Національним банком України документальної вказівки від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює свої операції у безпосередній співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою. На думку правоохоронців це становить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

«Національний банк України попереджав всі платіжні системи, у тому числі міжнародну платіжну систему TYME, про неприпустимість співпраці з платіжними системами, до яких Україною застосовано обмежувальні заходи (санкції), а також взаємодії із зазначеними платіжними системами через посередництво інших платіжних систем та організацій незалежно від їх юрисдикції. При цьому МПС TYME запевняло Національний банк про дотримання відповідних обмежень», - заявили в НБУ.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, з 12 червня в Україні змінили правила закордонних грошових переказів.