В Україні змінили правила закордонних грошових переказів

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Правил здійснення переказів фізичних осіб за межі України та в Україні за поточними валютними неторговельними операціями та їхні виплати в Україні. Постанова набирає чинності з 12 червня, пише «РБК-Україна».

«Це створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг та розширення кола учасників цього ринку, в касах яких може бути виданий переклад з-за кордону», - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Так, банкам та їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти.

Клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті. А банки зможуть створювати електронні копії підтверджуючих документів, поданих фізичними особами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання.

Крім того, фізичні особи отримають можливість з допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу з-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні (тобто у валюті, яка є відмінною від валюти його ініціювання).

До слова, торік обсяг грошових переказів в Україну зменшився до 2,4 млрд доларів, або на 4,4% порівняно з 2016 роком (2,5 млрд доларів). З України перекази також скоротилися – на 18,8% до 286 млн доларів, тоді як 2016 року вони становили 352 млн доларів.