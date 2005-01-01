За рік заробітчани перерахували в країну понад $9 млрд, – голова НБУ

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 15:172450

До теми

Частина від'ємного торговельного балансу перекривається доходами українців, які працюють за кордоном. Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив голова Національного банку України Яків Смолій.

«За минулий рік обсяг грошових переказів в Україну від заробітчан перевищив 9 млрд доларів, і ми очікуємо, що в 2018 році сума буде не меншою. Лише за січень–квітень цього року вони становили 3,4 млрд дол., тоді як дефіцит торгівлі товарами і послугами – 2,1 млрд доларів», – повідомив Смолій.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував нараховувати субсидію і трудовий стаж українцям, які працюють за кордоном.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Польщі заявили про брак працівників з України для збору врожаю полуниць ZAXID.NET
Через масову міграцію з України Литва введе квоти на іноземних робітників ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук