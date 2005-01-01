За рік заробітчани перерахували в країну понад $9 млрд, – голова НБУ

Частина від'ємного торговельного балансу перекривається доходами українців, які працюють за кордоном. Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив голова Національного банку України Яків Смолій.

«За минулий рік обсяг грошових переказів в Україну від заробітчан перевищив 9 млрд доларів, і ми очікуємо, що в 2018 році сума буде не меншою. Лише за січень–квітень цього року вони становили 3,4 млрд дол., тоді як дефіцит торгівлі товарами і послугами – 2,1 млрд доларів», – повідомив Смолій.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував нараховувати субсидію і трудовий стаж українцям, які працюють за кордоном.