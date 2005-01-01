У Польщі заявили про брак працівників з України для збору врожаю полуниць

Десь 40% полуниці в Польщі може залишитися на полі

У Польщі бракує працівників з України для збору полуниць, тому велика частину врожаю досі залишається на плантаціях. Про це заявив президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів Польщі Анджей Ґайовнічек, передає «Польське радіо».

За його словами, однією з причин цього може бути те, що у багатьох українців наразі є проблеми з в’їздом до Польщі.

Також він наголосив, що під загрозою нині перебуває врожай вишні та малини.

Ґайовнічек додав, що проблеми з в’їздом українців до Польщі виникли через зміни, які введено в адміністративно-правових нормах.

«Працівники з України дуже довго чекають на візи. Натомість на підставі наявності біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, згідно зтвердженням Митної служби, на підставі цих паспортів можуть в’їжджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також протягом трьох місяців можуть працювати. Польській економіці це дуже допомогло би», – повідомив Ґайовнічек.

Аграрії звернулися до митних служб з проханням ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують на те, що уряд змінить правила працевлаштування іноземців.