Важливу роль відіграє саме послідовність додавання інгредієнтів

Секрет ніжного картопляного пюре полягає не лише в кількості масла чи молока. Важливу роль відіграє саме послідовність додавання інгредієнтів. Угорське видання Blikk розповіло, як зробити картопляне пюре кремовим, використовуючи звичні інгредієнти.

Коли додавати масло та молоко в картопляне пюре?

Найважливіше правило: завжди використовуйте тепле молоко та масло кімнатної температури. Додавання холодних інгредієнтів до гарячої картоплі одразу охолодить страву, що ускладнить досягнення однорідної консистенції.

Також спочатку слід додати масло до гарячої картоплі та обережно перемішати. І тільки після цього можна поступово наливати тепле молоко, постійно помішуючи пюре.

Якщо ви хочете отримати більш кремову страву, ви також можете використовувати злегка підігріті вершки замість молока.

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