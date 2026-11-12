Уся таємниця криється в законах фізики

Щоб приготувати ніжний і пишний омлет, не обов’язково додавати до яєць молоко чи вершки. Існує простий кулінарний спосіб, який допоможе зробити страву легкою та повітряною. Для цього знадобиться звичайна вода. Kobieta розповідає, чому ця дрібна зміна має таке велике значення.

Навіщо додавати до омлету воду?

Уся таємниця криється в законах фізики. Вилита на розпечену сковорідку вода починає бурхливо випаровуватися. Вона підіймає білки, що згортаються та заповнює структуру яєчні мікроскопічними кишеньками пари. Саме тому страва помітно збільшується в об’ємі, а її консистенція стає ніжною, ніби хмаринка. Ба більше, додавання води сприяє тому, що білки згортаються значно повільніше й м’якше. Маса не застигає в одну мить, тож омлет не стає сухим, ущільненим чи неприємно гумовим.

Щоб приготувати ідеальний омлет, дотримуйтесь такої пропорції: 1 столова ложка води на 1 яйце.