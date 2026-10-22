Він виконує важливу практичну функцію

Маленький отвір у верхній частині раковини здається незначною деталлю, на яку більшість людей майже не звертає уваги. Фахівці із сантехніки пояснюють, що цей елемент називається переливом. І він виконує важливу практичну функцію. ТСН розповідає, для чого ж у раковині зробили ще один отвір.

Що таке перелив?

Перелив – це додатковий канал, який з’єднує верхній отвір умивальника з основною зливною системою. Коли рівень води стає надто високим, вона потрапляє в цей отвір і стікає в каналізацію. Це допомагає запобігти переливанню через край.

Головне призначення переливу – захистити приміщення від затоплення у випадках, коли:

ви закрили злив;

забули вимкнути воду;

дитина випадково відкрила кран;

основний отвір частково засмітився.

Перелив має ще одну важливу функцію: коли вода витікає з повного умивальника, через цей канал до зливної системи надходить повітря. Завдяки цьому вода стікає рівномірніше, без утворення сильного вакууму.

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Чому його не варто перекривати?

Дехто закриває отвір переливу декоративною заглушкою, щоб поліпшити вигляд умивальника. Проте сантехніки не радять цього робити. Якщо заблокувати цей канал, у разі переповнення вода потече через край раковини. Так ви можете отримати не лише пошкоджені меблі й підлогу, а й затопити сусідів.