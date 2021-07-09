Місяць авторських читань – це фестиваль, що об’єднує авторів із різних країн світу. Вони читають свої твори наживо або ж онлайн (до цього вже змусила пандемія). Для львів’ян це хороша нагода насолодитися новими авторами, для дослідників – глибше поринути у творчість письменників.

Найбільший центральноєвропейський літературний фестиваль Місяць авторських читань був заснований ще у 2000 році в Брно, а з часом поширився і в інших країнах. У 2011 році його вперше провели й в Остраві, за рік – у Вроцлаві та Кошице, тоді 2015 року фестиваль «приїхав» і до Львова.

В Україні МАЧ відбувається всьоме, і вже вдруге його проводять у режимі онлайн.

«Це такий унікальний концепт довгого фестивалю, коли кожного дня відбувалися два авторські літературні читання. Тобто в нас принципово подія присвячена slow reading, повільному читанню і повільному слуханню. І тепер, коли ми перейшли в онлайн формат, і онлайн-подій стало дуже багато, ми вирішили, що у 2021 році зробимо одну таку поступку, ми зробимо не по дві події щодня, а по одній. Тому цього року в місяці авторських читань в українській програмі у нас є 31 день, 31 автор чи авторка», – розповідає прес-директорка Місяця авторських читань Євгенія Нестерович.

Кожного року, окрім країн-господарок, є держава почесний гість. Так фестиваль у різні роки давав змогу учасникам знайомитися з румунськими, турецькими, іспанськими, французькими авторами. Почесним гостем цього разу є одна з країн-господарок – Словаччина.

«У нас програма сформована трошки інакше, і ми маємо 10 словацьких авторів і авторок у нашій програмі, 5 чеських і 16 українських. Таке рішення ми ухвалили, тому що все ж таки значно краще в дистанційному режимі сприймаються письменники і письменниці, які вже відомі аудиторії. І тому українців більше. Ми надали перевагу домашній лінії, тому що дистанційно це цікавіше і легше організувати. Словацькі та чеські автори для України транслюються наживо. Це прямий ефір із Брно, який ми перекладаємо», – розповідає Євгенія Нестерович.

У цьому форматі спеціально заздалегідь підготовлений переклад авторів транслюється збоку, для зручності глядачів. А письменник і модератор можуть перебувати в різних куточках країни.

«Насправді, здається, що ми всі потрошки вчимося пристосовуватися до цього формату і пробуємо з нього видобувати, на перший погляд, неочевидні бонуси. Для авторів, перекладачів особливо, професійної аудиторії, формат онлайну подарував можливість не втратити нічого. Бо раніше, як завжди це буває на фестивалях, навіть якщо ти професійно зацікавлений, там, у польській літературі або іспанській або в якійсь іншій, літературі, і от ми маємо Місяць авторських читань, і можна цілий місяць ходити і слухати твій професійний інтерес...Ти не можеш собі цього дозволити. Бо всі живі люди, і неможливо кожен день це в такому обсязі сприймати. Онлайн-формат дозволяє відкласти і подивитися потім. Переслухати усіх тих, на кого ти би в житті не потрапив, якби воно відбувалося один раз у Львові», – додає Євгенія.

1 липня Місяць авторських читань в Україні відкрила дистанційно, з-за океану, письменниця та дослідниця літератури, авторка роману «Іван і Феба» Оксана Луцишина. Зараз вона викладає українську мову та східноєвропейські літератури у Техаському університеті.

Серед «зіркових» гостей також Мілан Угде – чеський драматург, сценарист, письменник, публіцист. Він народився у Празі 1936 року. У часи нормалізації публікувався тільки під псевдонімами, а після 1989 року був міністром культури.

Однак найближчим часом ще можна послухати й інших цікавих авторів. У неділю, 11 липня, для публіки виступатиме українська письменниця, блогерка, дослідниця медіа та прикладної журналістики Євгенія Кузнєцова. Авторка двох опублікованих книг: навколокулінарного путівника з гумористичної етнографії «Готуємо в журбі» та роману «Спитайте Мієчку».

У понеділок, 12 липня, читатиме словацька поетеса Катаріна Куцбелова. У 2020 році перші три збірки («Duály», «Šport», «Malé veľké mesto») були опубліковані у поетичному перевиданні, яке демонструє схожість текстів та виразності, незважаючи на різний час написання. Вона також дебютувала як прозаїк із романом «Čepiec», де відображає власний досвід та досвід відкриття нового регіону.

Закриватиме фестиваль поет, прозаїк, есеїст, перекладач Василь Махно. Детальну програму ви можете переглянути тут. Вже записані виступи можна передивитися й на фейсбук-сторінці фестивалю.