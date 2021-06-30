Місяць авторських читань в Україні відкриє дистанційно, з-за океану, письменниця Оксана Луцишина

У четвер, 1 липня, стартує найбільший транскордонний літературний фестиваль Центрально-Східної Європи «Місяць авторських читань». Уже вдруге в Україні він проходитиме у форматі онлайн. Почесний гість 2021 – Словаччина.

З огляду на пандемію, у 2020 році МАЧ змінив свій формат, і в 2021 році фестиваль продовжує свою віртуальну історію: онлайн-читання у прямому ефірі, синхронний переклад та спеціально перекладені уривки ще невідомих в Україні авторів, вечірні розмови з найцікавішими автор(к)ами сучасної української літератури – від 1 до 31 липня, щовечора у вільному доступі.

Заснований ще у 1999 році в Брно (Чехія), концептуальний літературний фестиваль камерних авторських читань пережив вже чимало трансформацій. Він розширював свою географію спершу у Центральній Європі (країнами-господарками фестивалю стали також Польща та Словаччина). Пізніше щороку додавалися країни – почесні гості. Україна приєдналася у 2015, і з 2016 року стала однією з чотирьох господарок фестивалю.

Відтоді завдяки МАЧу Україну побачили 53 чеських, 32 польських і 29 словацьких авторів, 31 іспанський, 31 грузинський, 31 румунський, 31 турецький автори та 33 угорських автори. Понад 90 українських письменників взяли участь у домашній лінії фестивалю; 55 з них відвідали Брно, Кошице, Остраву і Вроцлав. Загалом від 2000 року фестиваль відвідали понад 1300 письменників та письменниць.

Онлайн вніс свої корективи, у 2021 році фестиваль вдвічі скорочує програму: відтепер лише одне читання на день впродовж усього липня, і половина з них – української лінії. 16 українських, 5 чеських та 10 словацьких письменників і письменниць візьмуть цього року участь у «Місяці авторських читань».

Повна програма оприлюднена на офіційній сторінці фестивалю у Facebook та на сайті. Трансляції відбуватимуться також на YouTube-каналі.

Програма МАЧ 2021

01.07 – 19:30 – Оксана Луцишина

02.07 – 20:00 – Марія Ференчугова

03.07 – 20:00 – Марія Модровіч

04.07 – 20:00 – Івана Ґібова

05.07 – 21:30 – Мілан Угде

06.07 – 19:30 – Анатолій Дністровий

07.07 – 21:30 – Арношт Ґольдфлам

08.07 – 19:30 – Богдана Матіяш

09.07 – 19:30 – Галина Крук

10.07 – 19:30 – Любов Якимчук

11.07 – 19:30 – Євгенія Кузнєцова

12.07 – 20:00 – Катаріна Куцбелова

13.07 – 19:30 – Олександр Михед

14.07 – 19:30 – Євгенія Кононенко

15.07 – 19:30 – Олена Герасим'юк

16.07 – 21:30 – Сильвіє Ріхтерова

17.07 – 19:30 – Ірина Шувалова

18.07 – 20:00 – Марек Вадас

19.07 – 19:30 – Люба-Параскевія Стринадюк

20.07 – 19:30 – Олег Криштопа

21.07 – 19:30 – Іван Лучук

22.07 – 20:00 – Міхал Гворецький

23.07 – 20:00 – Павел Ранков

24.07 – 20:00 – Міла Гауґова

25.07 – 19:30 – Дмитро Вербич

26.07 – 20:00 – Петер Репка

27.07 – 19:30 – Валерій Пузік

28.07 – 20:00 – Балла

29.07 – 21:30 – Ярослав Рудіш

30.07 – 21:30 – Клара Власакова

31.07 – 19:30 – Василь Махно.

Організаторами МАЧ у 2021 році є Мистецька рада «Діалог», Видавництво «Вітряні млини». Фестиваль підтримують: Львівська міська рада, Львів – Місто літератури ЮНЕСКО, Палац культури ім. Гната Хоткевича, Чеський центр у Києві, Український Інститут, Літературно-інформаційний центр (Братислава), Посольство Республіки Словаччина в Україні.