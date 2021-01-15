Один із найбільших у світі виробників харчових продуктів – компанія Nestlé – стала офіційним дистриб’ютором кави Starbucks в Україні. Про це повідомив генеральний директор Nestlé в Україні Алессандро Дзанеллі, пише НВ. Однак про відкриття фірмових кав’ярень відомої американської мережі наразі не йдеться.

За словами Дзанеллі, угоду про співпрацю між компаніями уклали 2018 року. Nestlé заплатила за право представляти бренд 7,15 млрд доларів. У межах угоди близько 500 працівників Starbucks перейшли на роботу в Nestlé.

«Це дозволить нам розширити лінійку продукції, залучити споживачів, які раніше не пили кави або пили її зрідка. Starbucks – відомий бренд в Україні», – наголосив Алессандро Дзанеллі. Продукція буде представлена ​​в преміальному сегменті, її вартість становитме близько 100 грн за 100 гр.

Nestlé може продавати продукцію Starbucks в супермаркетах, онлайн-крамницях і в сегменті HoReCa (кафе, бари, ресторани). «Про відкриття кав’ярень в контракті не йдеться», — уточнив він.

Окрім України, Nestlé продає каву і в інших країнах, де немає фірмових кав’ярень Starbucks – країнах Балтії, а також невдовзі планує вийти на ринки Молдови та Білорусі.

За словами Дзанеллі, виробництво кави Starbucks для Європи здебільшого відбувається в Португалії.

Нагадаємо, у червні 2020 року мережа Starbucks повідомила, що вони не планують виходити на український ринок. Таку заяву компанія зробила, коментуючи фейковий прес-реліз про відкриття в Україні трьох кав’ярень мережі.

У портфелі компанії Nestlé вже є кава – це розчинна Nescafe, в цьому сегменті компанія посідає 40% світового ринку. Конкурувати в сегменті меленої кави компанія планує з преміальними брендами.

Starbucks – найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks Corporation зі штаб-квартирою у Сіетлі у штаті Вашингтон. Кав’ярні розташовані у 70 країнах світу, станом на 2020 рік їхня кількість сягнула 30 тисяч.

Раніше мелену каву від цього бренду в Україні можна було купити в спеціалізованих інтернет-магазинах та у низці великих торгових мереж.