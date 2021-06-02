Стрімінгова платформа Netflix виправила в субтитрах до російського фільму «Брат-2» переклад слова «бандерівець» з «Ukrainian Nazi collaborator (український нацистський колаборант)» на «banderite». Про це повідомила народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова.

«Вчора понеслася зрада про те, що Netflix переклав "бандерівець" у фільмі "Брат", як "Ukrainian Nazi collaborator"… Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений. Тепер там не "nazi", а "banderite"», – розповіла Устінова.

За словами нардепки, народні депутати писали колективні запити на компанію. Джерело BBC News Україна у Netflix повідомило, що переклад виправили за звичним регламентом у таких випадках.

«Брат» та «Брат-2» – російські кримінальні драми 1997 та 2000 року. Це фільми режисера Олексія Балабанова про героя 1990-х Данила Багрова, роль якого зіграв Сергій Бодров-молодший. В Україні «Брат 2» заборонено транслювати з 2015 року. На думку Держкіно, фільм «містить сцени, що є принизливими для українців за національною ознакою».

Стрічка знову викликала резонанс 1 червня, коли її почав транслювати Netflix. Всю увагу на себе перетягнув специфічний переклад – платформа переклала низку неполіткоректних фраз героїв, які мають ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.

В українському сегменті користувачів найбільше обурення викликав переклад слова «бандерівець», як «Ukrainian Nazi collaborator» – «український нацистський колаборант».