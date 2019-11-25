Відомий львівський стрип-клуб оштрафували за нелегальних стриптизерок

Нічний клуб «Ерос» відкрився цього літа на розі площі Ринок і вул. Сербської

В одному із львівських стрип-клубів перевірка виявила 16 неоформлених працівників, в тому числі 11 стриптизерок, адміністратора, офіціанта, діджея, касира та охоронця. Спільний рейд провели управління Держпраці у Львівській області та працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та Міграційної служби Львівщини.

Як повідомили у прес-службі управління Держпраці, в одному закладі працювали три суб’єкти господарювання. У двох з них виявили неналежно оформлені трудові відносини.

«Під час інспекції держінспектори виявили 16 працівників, які виконували трудові функції у цьому розважальному закладі без належного оформлення трудових відносин. Зокрема нелегально працювали 11 танцівниць, адміністратор, офіціант, діджей, касир та охоронник», — зазначено у повідомленні Держпраці, поширеному 25 листопада.

У прес-службі управління Держпраці у коментарі ZAXID.NET відмовились вказати назву розважального закладу до остаточного рішення суду. Однак зазначили, що всі працівники є повнолітніми та громадянами України.

Інспектори праці винесли приписи про порушення. Два суб’єкти господарювання, у яких їх виявили, оштрафують. За одного неоформленого працівника передбачений штраф 125 190 грн. Таким чином загальна сума штрафу може перевищити 2 млн грн.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел у розважальній індустрії Львова, мова йде про нічний клуб «Ерос», який відкрився цього літа на розі площі Ринок і вул. Сербської. Відкриття цього клубу фактично під вікнами Львівської міськради викликало значний резонанс серед львів’ян, однак у мерії тоді пояснювали, що не мають жодного впливу на бізнес-модель чи тематичне спрямування приватних закладів у місті.

Приміщення стрип-клубу«Ерос» належить фірмі Володимира Шведа «Компанії Ріел-Естейт Груп». Львів'янам ця компанія запам'яталась тим, що зруйнувала будівлю магазину «Океан» з цінною мозаїкою на фасаді.