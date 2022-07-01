Німеччина перерахувала в український бюджет мільярд євро
Гроші від Німеччини спрямують на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану
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До державного бюджету України надійшов грант від Німеччини у сумі 1 млрд євро, про який міністри фінансів обох країн домовилися 24 червня.
Як повідомила у п’ятницю, 1 липня прес-служба українського уряду, гроші були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд (МВФ) для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.
«Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану», – сказано в повідомленні.
Всього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.
Нагадаємо, 1 липня допомогу Україні на суму 1 млрд євро пообіцяла Норвегія. Ці гроші надійдуть або до кінця цього року, або на початку наступного.