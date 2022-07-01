Гроші від Німеччини прийшли за тиждень після того, як про них було домовлено

До державного бюджету України надійшов грант від Німеччини у сумі 1 млрд євро, про який міністри фінансів обох країн домовилися 24 червня.

Як повідомила у п’ятницю, 1 липня прес-служба українського уряду, гроші були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд (МВФ) для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

«Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану», – сказано в повідомленні.

Всього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, 1 липня допомогу Україні на суму 1 млрд євро пообіцяла Норвегія. Ці гроші надійдуть або до кінця цього року, або на початку наступного.