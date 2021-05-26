Німецька компанія DR. Hutarew & Partner International має намір збудувати на річці Стрий у селі Довге (Гірське) Східницької громади гідроелектростанцію потужністю 1 МВт. Проект вже отримав підтримку від місцевої влади.

У середу, 26 травня, у Східницькій селищній раді повідомили, що майбутня міні-ГЕС потужністю 1 МВт відповідатиме всім екологічним критеріям та стандартам, які діють в Україні та світі.

Інвестором проекту є німецька компанія DR. Hutarew & Partner International (її філія в Україні – ТзОВ «Гутарьов та Партнери Україна»). Проект розроблений спільно з Національною академією наук України, Інститутом гідробіології та Басейновим управлінням водних ресурсів. Про обсяг інвестицій у селищній раді не повідомляють.

«Міні-ГЕС потужністю 1 МВт в селі Довгому Східницької територіальної громади Дрогобицького району стане в Україні першою гідроелектростанцією спорудженою за передовими німецькими технологіями. Тож вплив на екологію від її діяльності буде мінімальний», – йдеться в повідомленні Східницької селищної ради.

У селищній раді зазначили, що окрім будівництва гідроелектростанції, інвестори планують провести зариблення річок, будівництво човникової станції та вкласти значні кошти у розвиток інфраструктури села. І хоч роботи із будівництва міні-ГЕС у селі Довгому ще не розпочалися, інвестор уже розпочав вкладати кошти у будівництво Народного дому.

За даними YouControl, ТзОВ «Гутарьов та партнери Україна» зареєстроване у Києві майже два роки тому. 50% частки в статутному капіталі належить німецькій компанії DR. Hutarew & Partner International. Співвласниками дочірньої компанії також є кияни Руслан Гречкосій (25%) та Дмитро Нікулін (25%).

Село Довге (Гірське), де планується будівництво ГЕС, розміщене по обидва береги річки Стрий за 14 км від селища Східниця.